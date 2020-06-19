Прогноз погоды: лето ещё сильно удивит

Первый месяц календарного лета 2020, который всего несколько дней назад миновал свой экватор, уже успел преподнести много сюрприз, удивив жителей большинства регионов страны своей непредсказуемой погодой, рекордным количеством осадков и установлением температурных максимумов, державшихся более 100 лет.

Но как предупреждают синоптики, это только начало. Согласно данным метеорологов, лето ещё очень сильно удивит россиян.

Прогноз погоды на лето 2020: стихийные бедствия, засуха и природные пожары

Согласно прогнозу специалистов НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ, в конце июня, а также в июле и августе 2020 года на Русской равнине из-за аномальной жары ожидаются многочисленные стихийные бедствия. В частности, в Центральном федеральном округе (ЦФО), в Южном федеральном округе (ЮФО) и в Сибири возрастёт число разрушительных ураганов.

В Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях – возможна засуха. Жуткий зной станет причиной природных пожаров на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.

Ещё одна серьёзная угроза – торфяные пожары, которые вероятны в Московской, Рязанской, Владимирской и Тверской областях.

Погода летом 2020 в Краснодарском крае. Прогноз синоптиков

Сильно удивит погодой нынешнее лето жителей Краснодарского края, а также туристов, которые уже сейчас отправляются на черноморские курорты, чтобы провести там свой отпуск. Им синоптики обещают очень комфортную климатическую обстановку. Так, в период в 20 по 30 июня на всей территории региона ожидается плюс 24-30. При этом самыми холодными днями в последней декаде этого месяца станут предстоящие выходные.

Например, в Анапе и Джемете в субботу, 20 июня и в воскресенье, 21 июня – 24-25 выше нуля и кратковременные осадки. В дальнейшем на этих курортах столбики термометров в дневные часы будут подниматься до плюс 27-30, местами возможны небольшие дожди, которые немного освежат воздух. До конца месяца аналогичная погода ожидается в Адлере и Сочи.

В самом начале июля на курортах Кубани пройдут дожди, местами сильные, при этом похолодает до плюс 23-24. Но уже во второй декаде второго календарного месяца лета 2020 в Краснодарском крае снова станет очень жарко. В частности, в Новороссийске и Абрау-Дюрсо даже в тени градусники станут показывать плюс 30-35.

В Геленджике и Дивногорске пик жары прогнозируется на середину июля, когда столбики термометров будут находиться на показателях плюс 33-37. Согласно прогнозу синоптиков, в 20-х числах месяца на Кубани возможно резкое ухудшение погодных условий – ожидается мощный ливень, местами град, грозы, усиление ветра до ураганных значений.

Предположительно, в начале августа 30-градусная жара вернётся на курорты края и продержится здесь примерно до 25-26 числа, после чего станет чуть свежее – плюс 25-27, зато вновь прогремят грозы и пройдут ливни с градом.

Прогноз погоды в Крыму на лето 2020

Погода в Крыму в конце июля 2020 будет вполне благоприятная. Например, в Севастополе до конца месяца ожидается плюс 25-27, без осадков. В Ялте чуть свежее – плюс 24-26 и небольшой дождь.

Период лёгкой жары, который продержится на полуострове до начала второго календарного месяца лета 2020, сменится повышенным температурным фоном. В частности, в Форосе примерно с 5-7 июля воздух начнёт прогреваться до плюс 30-35, в Евпатории – до плюс 33-36, в Алуште – до 35-37.

Правда, лето 2020 обязательно ещё удивит крымский полуостров и, к сожалению, неприятно. Аномальная жара, что вполне ожидаемого, приведёт к образованию над Чёрном морем горячих воздушных масс, которые при столкновении с холодными, вызовут штормовой фронт. Он в свою очередь вырвется на сушу в виде ураганного ветра. При этом ожидаются ливни, грозы и гром.

В начале августа в Крыму вновь станет сухо и очень жарко. Например, в Алупке, Джанкое и Судаке температура составит плюс 33, а на солнце – даже выше. И, по прогнозу синоптиков, раньше первой декады сентября на всей территории полуострова ниже 28-30 столбики термометров вряд ли опустятся.

Погода летом 2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

Москва начало лета 2020 провела на настоящих климатических качелях. По прогнозу синоптиков, жителей столицы, которых от температурных перепадов регулярно бросает то в жар, то в холод и обратно, ждёт очередная серии погодных сюрпризов.

И если в третьей декаде июня после рекордной жары, державшейся с начала этой недели и мощного похолодания, которое придёт в предстоящее воскресенье, в целом будет, с точки зрения климатической ситуации, всё тихо и мирно (средняя дневная температура плюс 25-27, без существенных осадков), то с начала июля в столичном регионе вновь станет неспокойно.

Так, метеорологи предупреждают, что уже в начале второго календарного месяца лета 2020 Москва вновь начнёт плавиться от очень высокого температурного фона. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в отдельные сутки воздух станет прогреваться до плюс 32-34.

Дополнительный дискомфорт создаст почти полное отсутствие осадков. По крайней мере, в первой половине июля их практические не ожидается. Зато ближе к началу августа небесная канцелярия обрушит на Москву и Московскую область мощные ливни, град, грозы, молнии и шквалистый ветер.

Последний календарный месяц лета 2020 также удивит москвичей и гостей столицы. Как предупреждают специалисты метеослужб, долгосрочный прогноз обещает температурные качели (от плюс 30 до плюс 15, а потом снова до плюс 25-27 и обратно), а также перепады атмосферного давления. Вся эта климатическая нестабильность, предположительно, завершится не раньше первых чисел сентября.