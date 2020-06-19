Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest

Американский журнал National Interest публикует статью российского президента Владимира Путина под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», в которой, по оценке редакции журнала, предлагает комплексную оценку Второй мировой войны.

«Он заявляет, что сегодня европейские политики - и в особенности польские лидеры — стремятся "замести под ковер" факт Мюнхенского сговора», - отметили в редакции. В материале глава РФ особо отмечает, что трагедии можно было избежать, предотвратив войну. Путин пишет в статье, что одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций, на которую возлагались большие надежды в плане «обеспечения долгосрочного мира».

«Однако Лига наций, в которой преобладали державы-победительницы – Великобритания и Франция, продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах», - пишет Путин. Он добавляет, что организация не услышала призывы СССР «по формированию равноправной системы коллективной безопасности». Речь, по словам президента, идет о таких предложениях, как восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые были проигнорированы западом.

Путин также обвинил некоторых политиков Европы, в частности польских, в утаивании информации о Мюнхенском соглашении по разделу Чехословакии. Документ, напомним, был подписан незадолго до Второй мировой войны. Российский президент напомнил, что Мюнхенском сговоре, кроме Гитлера и Муссолини, принимало участие руководство Франции и Британии, а сам раздел Чехословакии произошел при полном одобрении Лиги Наций.

Путин также напомнил, что решающий вклад в победу во Второй мировой войне внес СССР, которому принадлежит три четверти военного вклада в разгром нацизма.