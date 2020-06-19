Российские ученые подтвердили гипотезу о мутации коронавируса

Как рассказала ответственный секретарь межведомственной рабочей группы Сибирского отделения РАН по коронавирусу Ольга Дорохова, модель распространения COVID-19 подтвердила гипотезу об устойчивой мутации возбудителя болезни. Исследование проводилось в Новосибирске на базе исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, передает «Интерфакс».

Дорохова уточнила, что благодаря тестовой версии модели была выявлена мутация коронавируса, что подтверждает гипотезу американских исследователей относительно повышения заразности в 2,5-8 раз благодаря мутации.

При этом она подчеркнула, что смертность от коронавируса снижается и, если в первое время она достигала 10%, то в дальнейшем произошло снижение до 2-3% к началу июня.

Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в России зафиксировано 7 790 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 7 843 случая, это самые низкие показатели, начиная с мая, когда было зафиксировано 7933 заразившихся. До вчерашнего дня суточный прирост находился в диапазоне от 8246 до 11 656 человек. Пик пришелся на 11 мая. В общей сложности в РФ насчитывается 561 091 заболевший за все время.