Вход/Регистрация Подписка

Рынок отскочил

Москва, 19.06.2020

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до исторического минимума - 4,5%, промышленные предприятия, которые потенциально могут стать загрязнителями природы, с 1 июля начнет проверять Росприроднадзор, а стоимость нефти Brent перешла рубеж в 42 доллара за баррель. На этом фоне российский рынок акций рос.

В пятницу индекс Мосбиржи подрос на +1,26% до 2758,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,54% до 1249,67 пунктов. Нефть Brent впервые с 8 июня стоила больше 42 долларов за баррель, к 19:00 мск  ее цена составила – 42,1 долларов за баррель (+1,42%). Российская валюта немного укреплялась – 69,57 рублей за доллар.

Восходящая динамика Brent подстегнула покупку бумаг «Лукойла» (+2,11%), «Роснефти» (+0,67%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +1,78%). При этом акции «Башнефти» (обыкновенные -5,06%, «префы» -1,64%) падали.

Компания «Норникель» пообещала вложить 5 млрд рублей в ликвидацию последствий разлива дизельного топлива в Норильске, а также 13 млрд компания потратит на проверку своих объектов. Это дало толчок к росту акций компании (+0,41%). В плюсе также торговались бумаги строительной «ЛСР» (+6,52%), «префы» «Ленэнерго» (+6,14%) и «Мечела»(+4,76%), рекордно росли акции QIWI (+9,58%).

Сбербанк отменил бесплатный лимит и ввел комиссию в размере 1% за перевод средств через свои банкоматы. По данным банка, таким способом перевода пользуются менее процента клиентов. Несмотря на это, котировки «Сбербанка» торговались в зеленой зоне (+1,59%), а вот бумаги ВТБ дешевели (-1,78%). В минусе по итогам сессии оказались акции «М.Видео» (-4,32%), «ФСК ЕЭС» (-2,78%), «Россетей» (-2,39%).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Как спастись от опостылевшей жизни и непрошеных чужаков
    Ответить на такие вопросы непросто, но порой ответы находятся. Взять, к примеру, хотя бы два недавних релиза: трагикомедию «Беги» от британки Фиби Уоллер-Бридж и экранизацию одноименного романа Стивена Кинга, мистический детектив «Чужак». Оба сериала доступны на платформе «Амедиатека»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама