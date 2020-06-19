Рынок отскочил

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до исторического минимума - 4,5%, промышленные предприятия, которые потенциально могут стать загрязнителями природы, с 1 июля начнет проверять Росприроднадзор, а стоимость нефти Brent перешла рубеж в 42 доллара за баррель. На этом фоне российский рынок акций рос.



В пятницу индекс Мосбиржи подрос на +1,26% до 2758,67 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,54% до 1249,67 пунктов. Нефть Brent впервые с 8 июня стоила больше 42 долларов за баррель, к 19:00 мск ее цена составила – 42,1 долларов за баррель (+1,42%). Российская валюта немного укреплялась – 69,57 рублей за доллар.



Восходящая динамика Brent подстегнула покупку бумаг «Лукойла» (+2,11%), «Роснефти» (+0,67%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные +1,78%). При этом акции «Башнефти» (обыкновенные -5,06%, «префы» -1,64%) падали.



Компания «Норникель» пообещала вложить 5 млрд рублей в ликвидацию последствий разлива дизельного топлива в Норильске, а также 13 млрд компания потратит на проверку своих объектов. Это дало толчок к росту акций компании (+0,41%). В плюсе также торговались бумаги строительной «ЛСР» (+6,52%), «префы» «Ленэнерго» (+6,14%) и «Мечела»(+4,76%), рекордно росли акции QIWI (+9,58%).



Сбербанк отменил бесплатный лимит и ввел комиссию в размере 1% за перевод средств через свои банкоматы. По данным банка, таким способом перевода пользуются менее процента клиентов. Несмотря на это, котировки «Сбербанка» торговались в зеленой зоне (+1,59%), а вот бумаги ВТБ дешевели (-1,78%). В минусе по итогам сессии оказались акции «М.Видео» (-4,32%), «ФСК ЕЭС» (-2,78%), «Россетей» (-2,39%).