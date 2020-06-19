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Трамп счел голосование по почте угрозой его переизбранию на второй срок

Москва, 19.06.2020
  • Трамп счел голосование по почте угрозой его переизбранию на второй срок

ТАСС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что голосование по почте повышает шансы его проигрыша в президентских выборах, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

«Голосование по почте - это единственный способ, которым я могу проиграть», - рассказал Трамп в ходе интервью The Washington Times. Он уточнил, что это может произойти из-за «жульничества и воровства» демократов, которые не отправляют избирательные бюллетени в районы, где много сторонников Республиканской партии. Также президент США считает своего конкурента - Джо Байдена более слабой кандидатурой на пост главы США, чем представляла из себя Хилари Клинтон в 2016 году.

«Он слабее, но аппарат сильнее, потому что они в отчаянии», - отметил Трамп. Ранее Дональд Трамп уже выступал с критикой голосования, по почте из-за чего соцсеть Твиттер выдала два предупреждения в отношении его микроблогов, как содержащих недостоверную информацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп занял пост президента США в ноябре 2016 года. С его избранием был связан ряд скандалов, в частности Москву неоднократно обвиняли в причастности к победе на выборах Трампа. В России все обвинения отвергали, заявляя, что страна не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов. Очередные президентские выборы в США в 2020 году назначены на 3 ноября 2020 года.

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