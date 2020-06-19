ЦБ РФ оценил влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России

В Банке России оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в нашей стране. Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе регулятора отмечается, что влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано, а риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились.

«Поэтому инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились», – подчеркнули в Центробанке.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем заседании Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, впервые с 2015 года была снижена сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) – до 4,5% годовых, что является историческим минимумом.

Напомним, на заседании, состоявшемся 27 апреля, регулятор снизил ставку на 50 б.п. – до 5,5% годовых.