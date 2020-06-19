В ЕС обеспокоены новыми поправками к Конституции РФ

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы обеспокоены новыми поправками к Конституции РФ, в частности, их волнует позиция, которая противоречат Конституции международных норм. А именно, в заключении комиссии предлагается «отменить, изменить или полностью отказаться от предложенных изменений в статью 79».

В поправке предлагается предоставить РФ право отказаться от исполнения «решения межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ». В ответ на это положение, эксперты комиссии напоминают, что Россия является членом ЕС, а значит, Москва ратифицировала Конвенцию о правах человека. Тем самым Россия приняла на себя обязательства исполнять решения Европейского суда по правам человека, исполнение решений которого является обязательным.

Венецианская комиссия ранее уже указывала на этот пункт Конвенции, в настоящее время эксперты обеспокоены решением вписать указанный принцип в Конституцию.

Помимо этого представителей комиссии беспокоит предложение включить в главный российский закон возможность увольнения Советом Федерации по представлению президента РФ судей Конституционного суда. Эксперты заключают, что данный пункт «делает суд подверженным политическому давлению».

Венецианская комиссия является консультативным органом по конституционному праву, который действует при Совете Европы. В ней участвуют все страны, которые входят в СЕ, в том числе Россия. Главной задачей комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц Совета с учетом конституционного права.