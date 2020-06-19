В Крыму предостерегли Киев от добычи газа у берегов полуострова

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шермет предостерег Уераину от необдуманных действий вблизи берегов полуострова, пишет «Лента.ру». В частности речь идет о несанкционированной добыче углеводородов у берегов Крыма. Любая подобная попытка, по словам Шеремта, будет пресекаться.

Парламентарий заявил, что для добычи газа в Черном море необходимо согласовать данный вопрос с Москвой и осуществить демаркацию границ.

«Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии», — подчеркнул Шермет. Он уточнил, что проблема должна быть согласована на уровне министерств иностранных дел при учете нового статуса Крымского полуострова и его изменившейся морской границы.

Ранее согласно заявлению исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Отто Ватерландера, Украина намерена предпринять попытки по возобновлению добычи нефти и газа на шельфе Черного моря. При этом топ-менеджер не уточнил сроки возобновления работ, напомнив, что Киев уже добывал углеводороды в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.