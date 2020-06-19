В Роспотребнадзоре рассказали, как будут голосовать находящие на карантине россияне

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) рассказали, как будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ находящие на карантине россияне.

Представитель ведомства в интервью порталу стопкоронавирус.рф отметил, что находящиеся на карантине граждане РФ смогут принять участие в голосовании бесконтактно. По его словам, члены избирательной комиссии с наблюдателями придут на дом с переносным ящиком для голосования, но в квартиру не зайдут.

Для этого необходимо подать обращение через Единый портал государственных и муниципальных услуг до 14:00 мск 21 июня 2020 года. Обращения также могут быть поданы в участковую комиссию до 17:00 по местному времени 1 июля 2020 года.

При этом поясняется, что на дверную ручку квартиры повесят пакет, в котором будут находится все необходимое для голосования: маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, одноразовая ручка, а также сам бюллетень и заявление.

Ящик для голосования поставят рядом с дверью. В момент голосования члены комиссии отойдут на безопасную дистанцию – не менее 2 метров.

«Открыв дверь, покажите членам комиссии паспорт в раскрытом состоянии, не передавая его. Затем заберите пакет и дома, надев средства защиты, заполните бюллетень и распишитесь в заявлении за его получение. Далее опустите бюллетень в ящик для голосования, предварительно свернув его. Заявление опустите в отдельный бокс», - резюмировал представитель Роспотребнадзора.

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Кроме того, проголосовать можно также в электронной форме за 6 дней до основной даты. Все избирательные участки будут находится на свежем воздухе, для снижения вирусной нагрузки в условиях пандемии коронавируса.

Первоначально голосование планировалось провести 22 апреля, однако, из-за эпидемии коронавируса было отложено на неопределенный срок. После улучшения статистики по COVID-19 была объявлена новая дата.

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 19 июня

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 972 новых больных COVID-19.

Накануне прирост составил 7 843 случая, что стало самым низким показателем, начиная с мая, когда было зафиксировано 7 933 заразившихся.

Напомним, ранее суточный прирост находился в диапазоне от 8 246 до 11 656 человек. Пик пришёлся на 11 мая. Всего к утру 19 июня в 85 регионах РФ зафиксировано 569 063 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 324 406 (+10 443).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 7 841 человек (+181 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 136 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 646 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+259), Свердловская область (+254) и Санкт-Петербург (+228).

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое – сохраняется за США, где 2,26 млн заражённых. На втором месте Бразилия (983 тыс. человек). Далее следуют Индия (381 тыс.) и Великобритания (301 тыс.).

Свежие данные статистики коронавируса в мире опубликована на этом сайте