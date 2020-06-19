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ВОЗ объявил о «новой опасной фазе» пандемии коронавируса

Москва, 19.06.2020

Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, мир находится накануне «новой и опасной фазы пандемии коронавирусной инфекции». Высказывание прозвучало в ходе пресс-конференции, прямая трансляция которой ведется на сайте организации.

Он уточнил, что ВОЗ получает все больше данных о новых случаях коронавирусной инфекции, в частности в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Мир вступил в «новую и очень опасную фазу» пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте организации.

О вспышке новой коронавирусной инфекции власти Китая заявили в конце декабря 2019 года, 11 марта ВОЗ объявила о начале пандемии коронавируса.

Как сообщает проект Университета Джонса Хопкинса, к утру 19 июня общее число заразившихся за все время эпидемии в мире превысило 8,46 миллиона человек в 188 странах.

По точным данным в мире инфицированы 8 464 739 человек, суточный прирост заразившихся составил 115,2 тысячи. За весь период пандемии число безвозвратных потерь составило 453 289 инфицированных, 4,14 миллиона человек выздоровели.

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