Алюминиевый аэродром

Вертолетные площадки из алюминия представила Алюминиевая ассоциация России на последнем авиасалоне МАКС. Такая площадка подходит для посадки вертолетов любого типа в труднодоступных и отдаленных районах. Для нашей страны подобные мобильные решения могут быть особенно востребованы в санитарной, поисково-спасательной, деловой и беспилотной авиации, а также при создании необходимой инфраструктуры при эксплуатации газовых и нефтяных месторождений в условиях Крайнего Севера.

предоставлено пресс-службой



О новой разработке «Эксперт» поговорил с директором «Русала» по сбыту и маркетингу Романом Адрюшиным.

— Зачем нужна алюминиевая площадка? Разве раньше вертолетчики не строили площадки из стали?

— Вы правы. Еще в 1960-е годы на основе стальных плит создавались целые аэродромы для базирования вертолетов. Такие площадки стали недорогой заменой бетону и позволяли «по науке» организовать полетный цикл, минимизировать попадание посторонних предметов в зону посадочной площадки.

С развалом Союза производство стальных плит для мобильных площадок прекратилось. Но на военных складах до сих пор хранятся остатки этой продукции.

— Получается, что это новая ниша? Кстати, кто непосредственно производит алюминиевые вертолетные площадки?

— Алюминиевая ассоциация в ноябре прошлого года предложила ЛПЗ «Сегал» участие в проекте для газодобывающих компаний по созданию мобильных вертолетных площадок. Компания сразу откликнулась на предложение и за несколько дней представила свою разработку «Сборные покрытия для аэродромов из алюминиевых плит».

— В чем преимущества этого решения?

— Мобильность — главное преимущество всех сборно-разборных металлических площадок. При наводнении, пожарах или для военных учений такие площадки развертываются в кратчайшие сроки и практически на любой местности. Единственное, плиты из стали нельзя выложить на неподготовленный грунт, необходима отсыпка. Раньше даже был норматив: бригаде из десяти человек на строительство одной площадки 20 на 20 метров отводилось 40 часов. Для сравнения: алюминиевая площадка 21 на 21 не требует никакой подготовки грунта и для ее укладки требуется всего шесть человек и четыре часа работы.

Кроме того, алюминиевые плиты практически в два раза меньше весят. Один квадратный метр мобильной площадки из крылатого металла весит 24 килограмма, из стали — 41 килограмм. Они перевозятся в контейнерах и собираются вручную без тяжелой специальной техники.

— Как реагирует алюминий на температуру, влагу, высокие нагрузки?

— Новая разработка обладает повешенными антикоррозийными свойствами, устойчива к перепадам температур в диапазоне от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия, пожаробезопасна и, в отличие от других материалов, не подвержена усадке, короблению, изменению механических свойств при понижении температур.

Что касается нагрузки, то рабочая нагрузка алюминиевых плит составляет 100 тонн, а максимальная — 548 тонн на квадратный метр. Относительно недавно в рамках учений Авиационно-спасательного центра Сибирского регионального центра МЧС России в Красноярске на такую площадку несколько раз приземлялся и взлетал 42-тонный вертолет Ми-26. Плиты прекрасно отработали.

— Алюминий — это цветной металл, и достаточно дорогой. Насколько экономически оправданно производство мобильных конструкций из него? Не дешевле будет закупать стальные аналоги?

— В Европе и Америке подобные площадки используют повсеместно. В развитых странах давно уже пришли к выводу, что если анализировать весь жизненный цикл конструкции, то оказывается, что за счет долговечности и коррозионной стойкости алюминиевых сплавов изделие из алюминия дает куда большую экономию, чем аналоги из черных металлов.

В конце концов, вертолетную площадку после учений, стихийного бедствия можно легко собрать и вернуть на склад до следующего применения. А это тоже экономия средств.

— Какие перспективные рынки для таких алюминиевых площадок?

— Первая алюминиевая вертолетная площадка уже установлена в аэропорту Краснодара. Сейчас ведутся переговоры с авиа- и нефтегазовыми компаниями. При этом интерес проявляют не только отечественные компании, но зарубежные заказчики из Китая, Казахстана, Испании. Разработкой заинтересовались и представители ООН. «Сегал» уже зарегистрирован в их службе снабжения как официальный поставщик.

В перспективе из алюминиевых плит можно строить не только стоянки для воздушных судов, рулежные дорожки, взлетно-посадочные полосы, но и автомобильные дороги в условиях, когда применение бетона и асфальта невозможно или дорого.