Экономика Евросоюза: новое испытание на прочность

Восстановление европейской экономики после кризиса 2008 г. происходило труднее и гораздо более медленными темпами, чем американской. ЕС потребовалось провести масштабную реформу системы управления зоны евро, настаивать на проведении политики жесткой экономии в государствах-членах, обратиться в МВФ за кредитом для Греции — и это лишь неполный перечень мер, направленных на сохранение зоны евро в полном составе и поддержание экономического роста. Тем не менее достичь докризисных темпов роста ВВП удалось только к 2017 г. Но как до, так и после кризиса темпы роста были низкими и едва превышали 1% в год.

Глубочайшая рецессия с 1945 года

Меры борьбы с COVID-19 привели к серьезным негативным последствиям для европейской экономики. В первом квартале 2020 г. ВВП ЕС сократился на 3,8% и на 3,3% в зоне евро, что является самым значительным падением ВВП с начала такого рода подсчетов в 1995 г. Для сравнения ВВП США за аналогичный период сократился на 1,2% в сравнении с предыдущим кварталом. Наибольшее сокращение ВВП наблюдалось во Франции (-5,8%), Испании (-5,2%), Италии (-4,7%), а в Болгарии и Финляндии зафиксирован пусть и мизерный, но рост ВВП на 0,3% и 0,1% соответственно. В Германии падение ВВП составило -2,2%. Количество занятых впервые с 2013 г. сократилось на 0,2% как в ЕС, так и в зоне евро[1]. Расходы домохозяйств и частные инвестиции сократились до исторического минимума. Ожидается, что экономика ЕС просядет на более чем 7% в 2020 г. При наихудшем сценарии и начале второй волны пандемии падение ВВП может составить до 16%. Проблема безработицы затронет, в первую очередь, молодежь, малоквалифицированных работников и работников с временным трудоустройством. Сокращение объемов продаж в таких сферах как туризм, социальная экономика, развлечения может достигать 70%. Текстильная промышленность, транспорт, энергоемкие производства и отрасль возобновляемой энергетики также окажутся под ударом.

Экономический кризис, вызванный последствиями борьбы с коронавирусной инфекцией, является симметричным, то есть схожим образом воздействует на экономику государств — членов ЕС, но при этом его последствия для стран вполне могут оказаться ассиметричными. Вместе с тем симметричный характер экономического кризиса позволит институтам ЕС быстрее разработать и принять общие меры для восстановления экономики. Одними из первых мер на уровне ЕС стали ослабление ограничений на предоставление государственной помощи бизнесу в государствах-членах и снятие ограничений на величину госдолга, предусмотренных Пактом стабильности и роста, а именно — требование о поддержании уровня госдолга на уровне 60% ВВП. Правительства государств-членов начали активное бюджетно-налоговое (фискальное) стимулирование экономики, что неминуемо приведет к росту государственной задолженности. По прогнозам Европейского центрального банка (ЕЦБ) совокупный госдолг стран зоны евро может возрасти с 86% в 2019 г. до 103% ВВП в 2020 г. В такой ситуации возникает риск значительного роста доходности гособлигаций стран с большим госдолгом, если доверие к ним со стороны инвесторов упадет. Следствием этого станет невозможность финансирования дефицитов госбюджетов, то есть возникнет ситуация аналогичная той, с которой столкнулись ряд стран (Греция, Испания, Португалия, Ирландия) в разгар кризиса зоны евро. Так, например, ожидается, что госдолг Италии превысит 155% ВВП. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отчасти повторила слова своего предшественника Марио Драги, когда заявила о своей приверженности сохранить единую валюту евро и о том, что ЕЦБ полон решимости использовать весь набор имеющихся в его распоряжении инструментов в рамках своего мандата.

До корона-кризиса ЕЦБ ежемесячно скупал гособлигации на сумму в 20 млрд евро для стимулирования роста цен в еврозоне, но уже 12 марта объявил о начале дополнительных покупок в размере 120 млрд евро ежемесячно в рамках все той же Программы покупки активов (Asset Purchase Programme). Несколько позднее ЕЦБ принял решение о запуске «Программы экстренной скупки активов в условиях пандемии» (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) в размере 750 млрд евро. Главное отличие этой программы от предыдущей в том, что ЕЦБ приступил к скупке коммерческих ценных бумаг нефинансовых корпораций. ЕЦБ также стимулирует коммерческие банки к предоставлению кредитов бизнесу и населению посредством проведения долгосрочных операций рефинансирования, которые позволяют банкам брать займы у Евросистемы под отрицательную ставку в -0,5% на три года. Все эти меры направлены, в первую, очередь на помощь странам с высоким уровнем госдолга и рискующим утратить возможность привлечения средств на фондовом рынке для финансирования дефицитов госбюджетов.

Среди экстренных мер по противодействию последствиям кризиса стоит отметить пакет мер, подержанных Европейским советом 23 апреля. Они включают создание основанной на кредитах систему перестрахования выплат по безработице (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE), новую превентивную кредитную линию Европейского стабилизационного механизма для поддержки стран в условиях пандемии COVID-19, а также новый инвестиционный план Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Предполагается, что посредством этих мер получится аккумулировать около 540 млрд евро.

Германия и Франция: пример солидарности

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон решили взять инициативу в свои руки и еще раз выступить в роли лидеров в вопросе поиска способов и средств выхода из экономического кризиса. 18 мая 2020 г. они обнародовали совместную инициативу, которая предполагает учреждение Европейского фонда восстановления (European Recovery Plan) для стран и отраслей промышленности наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. А. Меркель отметила, что «если Франция и Германия придадут стимул данному процессу, то это наверняка будет способствовать выработке решений на уровне ЕС-27»[2]. Предполагается, что ежегодно из средств Фонда будет расходовать около 165 млрд евро в течение трех лет, то есть в общей сложности около 500 млрд евро. Привлекательность предложения Меркель и Макрона состоит в том, что в настоящий момент от правительств государств-членов не требуется выделения дополнительных средств. Фонд должен стать составной частью Бюджета ЕС, а средства на финансирование проектов будут поступать за счет выпуска облигаций Фонда. Страны будут получать средства в форме грантов. Погашение облигаций предполагается начать не ранее 2028 г. также из средств Бюджета ЕС пропорционально взносам стран в общий бюджет.

Руководство государств-членов по-разному восприняло эту идею. Так, Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды не приветствуют выдачу средств в форме грантов, а Италия считает план недостаточно амбициозным. Совместное предложение Германии и Франции выходит за рамки просто предложения по финансированию непредвиденных расходов. Это важный шаг на пути к созданию фискального союза в ЕС, а именно возможности при необходимости объединять задолженность государств-членов и направлять трансфертные платежи в наиболее экономически пострадавшие страны. В ходе совместного выступления Э. Макрон несколько раз употребил именно термин «трансферты», тем самым указывая на необходимость проявления солидарности и совместных действий для выхода из кризиса. На протяжении долгого времени руководство Германии было критически настроено в отношении возможности разделения рисков возникающих при выпуске общеевропейских облигаций.

Европейская комиссия: больше средств на восстановление экономики

27 мая 2020 г. Европейская комиссия выступила с предложением создания финансового инструмента восстановления экономики под громким названием «Следующее поколение ЕС» (Next Generation EU) в рамках Бюджета ЕС. Привлечь дополнительные средства в бюджет ЕС предлагается за счет временного повышения уровня максимального взноса стран-участниц с 1,2% до 2% ВНД. Использование вышеназванного инструмента позволит привлечь средств на сумму в 750 млрд евро путем выпуска ценных бумаг. Страны будут получать финансирование через Бюджет ЕС в форме грантов на сумму 500 млрд евро и кредитов в объеме 250 млрд евро. Впоследствии (не ранее 2028 г. но и не позднее 2058 г.) средства будут возращены в Бюджет ЕС за счет использования новых источников финансирования бюджета ЕС. В частности, речь идет об отчислениях от доходов, полученных в результате торговли квотами на выброс, общем консолидированном корпоративном налоге, цифровом налоге, а также налоге на непереработанный пластик. Комиссия также предлагает увеличить размер Многолетней финансовой рамочной программы ЕС на 2021–2027 гг. до 1100 млрд евро.

Средства из нового фонда будут распределяться по трем направлениями: поддержка инвестиций и реформ в государствах-членах; «запуск» европейской экономики посредством стимулирования частных инвестиций; поддержка национальных систем здравоохранения. Больше всего средств должно быть направлено Италии — 153 млрд евро, Испании — 149,3 млрд евро, Франции — 58 млрд евро и Польше — 64,5 млрд евро[3]. В целом инициатива Европейской комиссии нашла поддержку среди государств — членов ЕС.

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Несмотря на существенное снижение деловой активности и сокращение ВВП в 2020 г., в ЕС прогнозируется восстановление экономического роста в 2021 г. Так, по данным МВФ рост ВВП ЕС в 2021 г. может составить 5,3%, но достичь докризисных объемов выпуска по оптимистичным прогнозам получится ближе к концу 2022 г. Однако вряд ли стоит ожидать равномерного восстановления экономик государств-членов. Скорее всего, разрыв в уровнях экономического развития между странами Севера и Юга Европы увеличится. Потребление будет оставаться на низком уровне из-за угрозы безработицы, стремления населения больше сберегать в условиях отсутствия роста заработных плат и мер социального дистанцирования. Действия ЕЦБ, направленные на насыщение банковской сферы ликвидностью и скупку государственных ценных бумаг, в среднесрочной перспективе не должны привести к росту цен. Меры, анонсированные германо-французским тандемом и Европейской комиссией, принесут результаты европейской экономике только в случае их быстрого согласования в институтах ЕС и претворения в жизнь.