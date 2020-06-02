Генпрокуратура встала на сторону бизнеса

Долги растут

Прокуратура проведет ревизию государственных и муниципальных долгов перед бизнесом и примет меры к их погашению. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация требует незамедлительного реагирования, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Генпрокуратуры.

За 4,5 года благодаря прокурорскому вмешательству добросовестным предпринимателям выплачено свыше 146 млрд рублей просроченной задолженности по государственным и муниципальным контрактам, сообщили в Генпрокуратуре. Однако анализ состояния законности и мониторинг средств массовой информации свидетельствуют о том, что задолженность по публичным контрактам в текущем году в отдельных регионах не только не снижается, а наоборот, растет.

Кардинальному улучшению ситуации в сфере исполнения контрактных обязательств препятствуют нарушения финансовой дисциплины и иные неправомерные действия заказчиков, зачастую требующие уголовно-правовой оценки, считают в ведомстве. В этой связи прокурорам поручено провести ревизию имеющихся долгов перед бизнесом по исполненным государственным и муниципальным контрактам, незамедлительно принять дополнительные меры, в том числе уголовно-правового характера, по ликвидации просроченной задолженности и недопущению ее возникновения.

Прав тот, у кого больше прав

Проблема действительно старая и, увы, без существенного реформирования федерального законодательства в сфере закупок, в первую очередь 223-ФЗ и 44-ФЗ, не решаемая даже при активном участии Генпрокуратуры, полагает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Дело в том, объясняет он, что действующие нормы ставят подрядчика в заведомо более слабую позицию по отношению к заказчику. Напомню, что по закону подрядчик имеет право отказаться от уже заключенного контракта по собственной инициативе практически на любом этапе и с минимальными для себя последствиями.

То есть, отмечает юрист, даже если подрядчик/поставщик не допускает существенных нарушений договорных условий, за заказчиком всегда остается право пересмотреть или вовсе отменить закупку в одностороннем порядке, для этого ему достаточно лишь выплатить контрагенту сумму, эквивалентную стоимости уже поставленных товаров или выполненных работ, да и то только при условии, что он сочтет их качество отвечающими его требованиям.

В самом худшем случае госзаказчика (и чаще всего только после вынесения соответствующего решения арбитражного суда) могут обязать уплатить неустойку или компенсировать подрядчику убытки, например, в случаях, если стоимость фактически поставленных товаров и услуг в результате изменения рыночных цен уже после заключения контракта выросла. Опять же, указывает Дмитрий Горбунов, законом предусматривается, что подрядчик, в отношении заявки которого принято решение о заключении контракта, не может просто отказаться от его заключения. Это в отсутствие достаточных обоснований будет считаться уклонением, действием, достаточным для включения в реестр недобросовестных поставщиков, в то время как заказчик, опять же с минимальными для себя последствиями, может попросту передумать заключать контракт даже после проведения конкурентной процедуры. И, повторяет эксперт, действующая в сфере госзаказа парадигма выстроена вокруг интересов именно заказчика, который законодательно поставлен в заведомо выигрышную позицию.

Ранее уже был упомянут реестр недобрососвестных поставщиков, так вот, для понимания ситуации в целом, стоит упомянуть, что, например, в прошлом году в ФАС со стороны заказчиков было направлено 28 тысяч обращений с требованиями о включении в него участников конкурсных процедур, однако, по заключению антимонопольного органа, в 47% случаев никаких оснований для принятия таких мер просто не было обнаружено. Из этого можно сделать вывод о том, что тот же реестр используется в ряде случаев в рамках борьбы с неугодными поставщиками, что, безусловно, печально.

На сегодняшний день, полагает Дмитрий Горбунов, единственным эффективным способом защиты интересов поставщика является обращение в суд с указанием на недобросовестное поведение заказчика. Нужно понимать, что по итогам практически каждой конкурентной процедуры такие иски направляются со стороны участников, не получивших права на заключение контракта. Большинство таких исков отклоняется и, надо признать, в большинстве случаев небезосновательно, но в результате судебная статистика не дает нам возможности судить о том, насколько часты действительно допущенные заказчиками нарушения.

Дисциплина хромает

Вообще, добавляет член Ассоциации юристов России Александр Иноядов, проблема государственных и муниципальных контрактов не только в сложности их получения, но и в требованиях к исполнению, а также в рисках несвоевременных оплат. Так, недостатки выполненных работ или услуг могут являться основанием для задержки и снижения выплат. При этом недофинансирование исполненных контрактов в большей мере является вопросом финансовой дисциплины госзаказчиков.

Проблема несвоевременной оплаты была всегда, но в условиях кризиса приобрела особую актуальность, так как для малого и среднего бизнеса такие задержки могут быть очень ощутимыми. Бороться с этим довольно сложно, соглашается эксперт, так как судебный процесс может длиться месяцами. В каких-то случаях, вероятно, можно просить частичную оплату вперед, но тут все зависит от условий контракта и заказчика. Также стоит понимать, что нельзя исключать и возможные злоупотребления со стороны отдельных руководителей. Соответственно, такие действия могут содержать признаки и злоупотребления, и халатности.