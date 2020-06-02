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Индексы достигли докоронавирусных показателей

Москва, 02.06.2020

Нефть вплотную подбирается к 40 долл. за баррель, доллар опустился ниже 69 рублей, а индексы вернулись к показателям до пандемии. Согласно представленному правительством РФ плану, на восстановления российской экономики после последствий коронавируса потребуется около двух лет и 5 трлн рублей. 

Индекс Мосбиржи во вторник подрос на +1,68% до 2796,51 пунктов, последний раз он был на такой отметке 5 марта 2020 года. Индекс РТС поднялся на +2,42% до 1277,85 пунктов, что также близко к показателям начала марта. Нефть Brent по состоянию на 19:59 мск стоила – 39,24 долларов за баррель (+2,40%). Российская валюта на этом фоне укреплялась  – 68,8 рублей за доллар.

Крупнейшие банки снижают доходность долларовых вкладов. В их числе и «Сбербанк», который во вторник сбавил ставки розничных кладов в долларах на 0,05-0,5 процентных пункта. На этом фоне акции компании росли (обыкновенные +4,10%, «префы» +4,62%). Банк ВТБ отчитался падении прибыли в апреле в четыре раза до 900 млн рублей по МСФО. На результаты повлиял режим самоизоляции и создание резервов, отметили в компании. Однако новости не снизили интерес к бумагам банка (+1,47%)

Лучше рынка торговались акции «М.Видео» (+12,25%). Ранее компания сообщала об открытии части оффлайн-магазинов и росте онлайн-продаж. Котировки нефтяных компаний также шли вверх: «Транснефть» («префы» +3,33%), «Татнефть» (обыкновенные +3,24%, «префы» +1%), «Лукойл» (+1,54%), «Роснефть» +2,19%).

На фоне дешевеющего золота менее привлекательными стали акции «Полюса» (-2,26%) и «Полиметалла» (-0,77%). Также в отрицательном диапазоне находились котировки «Сафмара» (-1,49%), «Россетей» (-1,10%) и «Алросы» (-1,09%).

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