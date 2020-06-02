Инвесторы воспользовались падением рынка

Росли акции рубля

Как подсчитали в Sberbank Private Banking, российские инвесторы с активами от 100 млн рублей в период пандемии существенно нарастили вложения в акции российских компаний. Так, передает ТАСС со ссылкой на текст исследования, в марте-апреле 2020 года количество сделок с ценными бумагами в Sberbank Private Banking увеличилось на 163%, а их объем — на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди активов основной интерес у инвесторов вызвали акции. Сделок с ними было на 45% больше, чем с долговыми инструментами. Также большим спросом пользовались именно российские ценные бумаги: локальные акции приобретали вдвое, а облигации - втрое чаще, чем бумаги других стран. Как правило, средства инвертировались в ценные бумаги компаний энергетического и финансового секторов.

Помимо операций с ценными бумагами, повышенным спросом в марте пользовался и такой российский актив, как рубль. Объем Forex-сделок клиентов только у Sberbank Private Banking в марте-апреле превысил 90 млрд рублей, что примерно в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

Наши и не наши

Между тем, обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, зарубежные инвесторы и раньше интересовались российскими акциями и вкладывали деньги в рубль. Например, когда в прошлом году российская валюта оказалась одной из самых высокодоходных, сумев прибавить около 11% по итогам года (и это – несмотря на санкции и довольно напряженный внешний фон, вызванный торговой войной США и Китая). В текущем году в начале кризиса произошел отток инвесторов, но сейчас у них снова проснулись рисковые аппетиты.

Связано это сразу с несколькими факторами, объясняет аналитик. Во-первых, стабилизируются цены на нефть, поддерживающие российскую экономику. Во-вторых, в мире постепенно смягчаются ограничения из-за коронавируса, и медленно, но планомерно, растет потребление нефти. Третий фактор – инвесторы оценили меры, предпринимаемые Россией для борьбы с пандемией.

Четвертый – сложный, но стабильный внешний фон, а также решение Дональда Трампа не выходить из торговой сделки с Китаем (этого договора мир ждал почти весь 2019 год, и когда начались переговоры между странами, цены на нефть стали расти). Поэтому высокодоходные российские акции сейчас привлекательны для вложения, отмечает Артем Деев.

Не делай, как я

Инвесторы, говорит, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, руководствовались рациональными аргументами, когда приняли решение увеличить долю рублевых акций и облигаций в портфелях ценных бумаг.

Примечательно, отмечает он, что это было характерно не только для состоятельных частных лиц, но и для розничных инвесторов, которые в отличие от предыдущих кризисов не сократили, а увеличили свои вложения на фондовом рынке. Об этом говорит статистика как о росте открытых индивидуальных инвестиционных и брокерских счетов, так и рост средств, переданных управляющим компаниям.

Спусковым крючком для роста популярности фондового рынка в марте-апреле, считает аналитик, стало резкое ослабление национальной валюты, которая в первый месяц весны потеряла 17% против евро и доллара, а также падение индекса Мосбиржи, который на пике негативной глобальной конъюнктуры опустился на треть от своих пиков, достигнутых в начале года.

Клиенты private banking могли предвидеть, а после этого и найти подтверждение своим прогнозам, что и рубль, и цены на рублевые активы достигли своих экстремальных значений, и возникла одна из редких возможностей для «входа в рынок» с оптимальным соотношением потенциальная доходность — риск.

Своевременные действия Банка России по продаже иностранной валюты согласно бюджетному правилу, а в последующем — в рамках реализации сделки по продаже государству Сбербанка, вкупе с агрессивным снижением ключевой ставки позволили найти на валютном рынке новую точку равновесия спроса и предложения, а также вернуть привлекательность ОФЗ для нерезидентов.

Позднее, рассказывает Михаил Коган, к этому добавились договоренности ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, которые усилили относительную привлекательность рубля и рублевых активов.

К этому времени уже действовали беспрецедентные меры ФРС по насыщению рынка ликвидностью после серии экстренных понижений ключевой ставки до околонулевого уровня. Подобные шаги нормализовали отношение инвесторов к риску и сделали нецелесообразным сохранение высокой доли свободных наличных в портфеле с учетом того, как сильно провалились рынки до этого.

Частные состоятельные инвесторы, уловив этот тренд, при всех имеющихся у них широких возможностях сделали ставку на рублевые акции и облигации, в первую очередь, благодаря открывшемуся потенциалу укрепления национальной валюты. Но и в целом российский финансовый рынок был и остается одним из самых привлекательных в мире, замечает он.

Понижение ключевой ставки 24 апреля на 50 б. п. и сигналы ее снижения на следующем заседании 19 июня на 50-100 б. п. позволили заработать на «ралли» ОФЗ. Фондовый рынок за последующие два месяца восстановился только лишь наполовину, но за счет своей относительной дешевизны имеет куда меньший потенциал снижения по сравнению с другими рынками в категории стран с развивающейся экономикой.

К тому же стабилизировать динамику капитала поможет высокая дивидендная доходность, самая высокая в мире, что особенно актуально сейчас, в условиях нулевых ставок в мире. Не у всех компаний будет такая возможность, но при должном анализе есть высокие шансы получить двузначную доходность без учета динамики курса акций. Интерес к финансовому и энергетическому секторам обусловлен структурой российской экономики и их наибольшим весом и наибольшей ликвидностью.

Рост популярности российского финансового рынка среди состоятельных лиц в марте-апреле не может служить руководством для действия и выступать индикатором его дальнейшего поведения, уверен Михаил Коган. В настоящий момент из-за скорого приближения выборов президента США, обострения отношений США и Китая, а также предпосылок для более медленного восстановления мировой экономики, российские акции в ближайшие месяцы, скорее, скорректируются, чем продолжат рост. В то же время, устойчивость облигациям придаст близость июньского заседания Банка России.

Только этого и ждали

Еще в 2019 г. многие инвесторы в рублевой зоне столкнулись с небывалым до сих пор снижением ставок по безрисковым инструментам, добавляет Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовом рынку «БКС Брокер»: «Доходности в банках снижались вслед за инфляцией и ключевой ставкой ЦБ РФ. Тогда это обеспечило огромный приток новых инвесторов на Московскую биржу. Доходность по вкладам для многих стала низкой».

Однако ближе к концу года российские акции и облигации уверенно росли, что создавало неудобство многим инвесторам, которые хотели присоединиться к этой тенденции. Фундаментальная «дешевизна» пропала, а потенциал для положительной переоценки российских бумаг снизился. В результате мог сформироваться внушительный отложенный объем спроса, ожидавший более привлекательных уровней.

В I квартале это произошло. На фоне паники на мировых рынках и обвала цен на нефть российские акции и облигации рухнули, что сделало их привлекательными для инвесторов. При этом обвал внутреннего спроса не позволил разогнаться инфляции на фоне ослабления рубля. Это, в свою очередь, дало повод продолжению снижения рублевых ставок в экономике — позитив для рынка ценных бумаг.

В результате, индексы гособлигаций и корпоративных бондов после мартовского обвала к текущему моменту выросли до новых исторических максимумов. Снижение ставок и плюс к этому — ожидание восстановления экономики и спроса на сырье позволили показать уверенный рост и российским акциям.