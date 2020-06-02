К параду Победы будут допущены только здоровые военнослужащие и с иммунитетом к COVID-19

По сообщению министра обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 2 июня, в параде Победы на Красной площади примут участие только здоровые военнослужащие и с иммунитетом к COVID-19.

«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», - сообщил министр. Он потребовал исключить все контакты «личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам». Шойгу в ходе совещания рассказал и об особых противоэпидемических мероприятиях при маршброске и на местах дислокации, которые предусмотрены в целях защиты личного состава от коронавируса

«В местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами», - рассказал министр. Он подчеркнул, что будет проводится дезинфекция территории и техники.

Напомним, в общей сложности в параде Победы на Красной площади будет задействовано 14 тысяч человек, также на торжество приглашены расчеты 19 иностранных государств. 24 июня зрители смогут увидеть 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Шойгу рассказал, что «зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К».

Кроме Москвы парады пройдут в 9 городах-героях, также торжества ожидаются в местах дислокации штабов военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. В общей сложности по всей России примут участие в торжественных мероприятиях 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.

Традиционный парад Победы был перенесен с 9 мая на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции. Новая дата была объявлена в ходе рабочей встречи главы минобороны Шойгу с президентом РФ 26 мая.