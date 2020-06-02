Названы основные способы снижения риска заражения коронавирусом

Ученые из канадского университета Макмастера проанализировали результаты 172 наблюдений и исследований, связанных с коронавирусом COVID-19, SARS и MERS, и пришли к выводу, что меры социального дистанцирования и индивидуальной защиты значительно снижают риск заражения.

Результаты самого масштабного на сегодняшний день обзора опубликовал журнал Lancet. Основные выводы ученых - дистанция не меньше метра от инфицированного человека, маска для защиты рта и носа, а также маска-экран (забрало) или очки для защиты глаз снижают риск заражения на 80%.

Ученые из Галифакса также подсчитали уровень каждой защиты в отдельности. Естественно, чем дальше находиться от больных, тем легче остаться здоровым. Риск заражения при расстоянии не меньше метра от инфицированного человека составляет 3%. Если же приблизиться к носителю коронавируса ближе чем на метр, то опасность заражения возрастает до 13%. Каждый дополнительный метр дистанции уменьшает риск заражения коронавирусом приблизительно наполовину.

Помогает уберечься от вируса, хотя, конечно, только частично и защита слизистых оболочек. Защита глаз масками-экранами или очками снижает опасность заражения в 2,5 раза: с ними вероятность заболевания при нахождении поблизости от инфицированного составляет 6%, а без них – 16%.

Как свидетельствует статистика, наиболее надежным из распространенных средств защиты, за исключением, естественно, защитных костюмов, является простая маска. Если носить даже самую простую тканевую маску, то сохранить здоровье почти в шесть раз легче! Наличие маски снижает вероятность заражения коронавирусом до 3%, а при ее отсутствии она увеличивается до 17%.