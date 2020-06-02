Вход/Регистрация Подписка

Названы основные способы снижения риска заражения коронавирусом

Москва, 02.06.2020
#Коронавирус
  • Названы основные способы снижения риска заражения коронавирусом

EPA

Ученые из канадского университета Макмастера проанализировали результаты 172 наблюдений и исследований, связанных с коронавирусом COVID-19, SARS и MERS, и пришли к выводу, что меры социального дистанцирования и индивидуальной защиты значительно снижают риск заражения.

Результаты самого масштабного на сегодняшний день обзора опубликовал журнал Lancet. Основные выводы ученых - дистанция не меньше метра от инфицированного человека, маска для защиты рта и носа, а также маска-экран (забрало) или очки для защиты глаз снижают риск заражения на 80%.

Ученые из Галифакса также подсчитали уровень каждой защиты в отдельности. Естественно, чем дальше находиться от больных, тем легче остаться здоровым. Риск заражения при расстоянии не меньше метра от инфицированного человека составляет 3%. Если же приблизиться к носителю коронавируса ближе чем на метр, то опасность заражения возрастает до 13%. Каждый дополнительный метр дистанции уменьшает риск заражения коронавирусом приблизительно наполовину.

Помогает уберечься от вируса, хотя, конечно, только частично и защита слизистых оболочек. Защита глаз масками-экранами или очками снижает опасность заражения в 2,5 раза: с ними вероятность заболевания при нахождении поблизости от инфицированного составляет 6%, а без них – 16%.

Как свидетельствует статистика, наиболее надежным из распространенных средств защиты, за исключением, естественно, защитных костюмов, является простая маска. Если носить даже самую простую тканевую маску, то сохранить здоровье почти в шесть раз легче! Наличие маски снижает вероятность заражения коронавирусом до 3%, а при ее отсутствии она увеличивается до 17%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама