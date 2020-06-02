Курс доллара: рубль пробил ключевую отметку

В первый день лета курс рубля продемонстрировал уверенный рост к основным резервным мировым валютам, отправив доллар за психологическую отметку ниже 70 руб.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 69,39 руб., что сразу на 75 коп. ниже уровня закрытия пятницы. При этом «американец» вчера упал за отметку в 70 руб. впервые с 6 марта. Курс евро составил 77,2 руб., просев на 72,75 коп.



Курс доллара онлайн опубликован здесь

В понедельник рубль резко пошёл вверх на фоне улучшения настроений инвесторов, у которых усилился аппетит к рисковым активам после того, как глава Белого дома Дональд Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.

Напомним, ещё в пятницу в ходе специальной пресс-конференции американский лидер обвинил Китай в «краже» сотен миллиардов долларов и нарушении договоренностей по Гонконгу. Но при этом президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо жёстких санкциях. Просто выразил свою точку зрения. Без аргументов и угроз.

Кроме того, укреплению российской валюты способствовал рост цен на нефть марки Brent, которая уже в конце прошлой рабочей недели в моменте превышала 38 долл. за бочку, что произошло впервые с начала марта. Нефть этой марки обновила максимумы за последние 2,5 месяца на ожиданиях позитивных итогов предстоящей встречи членов ОПЕК+, которая может состояться в этот четверг



Цены на нефть онлайн опубликованы здесь

Напомним, 1 мая участники сделки ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июнь. С июля и до конца года сокращение должно составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки.

Однако на прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия и ряд других государств-участников ОПЕК заявили о возможности продления, действующих в мае и июне квот на добычу сырья до конца нынешнего года. При этом в этих сообщениях отмечалось, что якобы пока не получена поддержка от России.

Позже агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщила, что встреча крупнейших производителей сырья ОПЕК+ пройдёт на неделю раньше запланированного срока, с чем уже согласилась и Москва. Предполагается, что участники соглашения рассмотрят возможность продления максимальных ограничений по добыче до конца 2020 года. Косвенным подтверждением этого стала вчерашняя беседы по телефону президентов России и США, в ходе которой Владимир Путин и Дональд Трамп констатировали, что сделка ОПЕК+, достигнутая при активной поддержке лидеров двух стран, ведёт к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации мировых цен на «чёрное золото».

По мнению Гельды Союнова из УК «Промсвязь», напомнившего, что росту рубля способствовала дорожающая нефть, а также падение на мировых рынках курса доллара относительно основных валютных пар, предположил, что в дальнейшем на движение рубля будет влиять публикация статистики в США и РФ во второй половине недели.

«В этой связи мы считаем, что в ближайшие дни национальная валюта будет укрепляться против доллара до отметки 68,70 руб.», – полагает он.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что вполне вероятно нынешнее ослабление доллара является всего лишь временной коррекцией.

«Поэтому очень даже возможно, что совсем скоро рынки начнут отыгрывать назад на опасениях новой волны пандемии коронавируса и дальнейших разногласий между Вашингтоном и Пекином. Помимо этого, на инвесторов могут повлиять беспорядки, которые продолжаются в США», – отметил он.

Как предположил эксперт, события, происходящие на территории почти всех штатов, могут ускорить распространение COVID-19 и замедлить выход страны из карантина. Всё это, как подчеркнул Кравченко в совокупности может в очередной раз снизить интерес инвесторов к риску на российском рынке и вернуть доллар в коридор выше 70,00-71,00 руб.

В свою очередь аналитики нашего издания полагают, что курс рубля пока укрепляется из-за сезонного фактора.

«С весны по июнь фондовый рынок России почти всегда показывает рост, – напомнили они. – Какие бы катаклизмы не происходили, крупные игроки всегда скупают акции перед дивидендными выплатами. Индексы росли даже в 2014 году, когда Россию со всех сторон готовились обложить санкциями за присоединение Крыма, да и вообще перспективы были самые мрачные».

Очевидно, есть определенный сезонный фактор, но летом всё может измениться. Самые крупные позиции в опционах на доллар/рубль были открыты в «путах» в 72-м и 71-м страйке. Вероятнее всего, они были куплены по очень низким ценам, когда котировки были намного выше. Сейчас же эти опционы, как говорят трейдеры, «вошли в деньги» и приносят неплохую прибыль.

Если исходить из того, что эти предположения верны, то до 18 июня, когда пройдёт квартальная экспирация, никаких негативных движений по рублю ждать не стоит.

Однако после 18 числа игра будет сделана, и начнётся новая. А здесь уже могут появиться поводы для игры на ослабление курса рубля. Во-первых, потенциал снижения ставки ЦБ РФ будет во многом исчерпан, во-вторых, дивидендные выплаты начнут конвертироваться нерезидентами в валюту и частично выводиться за рубеж, да и на мировом рынке ралли может смениться внушительной коррекцией – уже слишком оптимистичные прогнозы сейчас заложены в котировки.