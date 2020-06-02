Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль пробил ключевую отметку

Москва, 02.06.2020
  • Курс доллара: рубль пробил ключевую отметку

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В первый день лета курс рубля продемонстрировал уверенный рост к основным резервным мировым валютам, отправив доллар за психологическую отметку ниже 70 руб.

Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 69,39 руб., что сразу на 75 коп. ниже уровня закрытия пятницы. При этом «американец» вчера упал за отметку в 70 руб. впервые с 6 марта. Курс евро составил 77,2 руб., просев на 72,75 коп.

Курс доллара онлайн опубликован здесь

В понедельник рубль резко пошёл вверх на фоне улучшения настроений инвесторов, у которых усилился аппетит к рисковым активам после того, как глава Белого дома Дональд Трамп решил не разрывать торговую сделку с Китаем из-за ситуации вокруг Гонконга.

Напомним, ещё в пятницу в ходе специальной пресс-конференции американский лидер обвинил Китай в «краже» сотен миллиардов долларов и нарушении договоренностей по Гонконгу. Но при этом президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо жёстких санкциях. Просто выразил свою точку зрения. Без аргументов и угроз.

Кроме того, укреплению российской валюты способствовал рост цен на нефть марки Brent, которая уже в конце прошлой рабочей недели в моменте превышала 38 долл. за бочку, что произошло впервые с начала марта. Нефть этой марки обновила максимумы за последние 2,5 месяца на ожиданиях позитивных итогов предстоящей встречи членов ОПЕК+, которая может состояться в этот четверг

Цены на нефть онлайн опубликованы здесь

Напомним, 1 мая участники сделки ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки на период с мая по июнь. С июля и до конца года сокращение должно составит 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки.

Однако на прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия и ряд других государств-участников ОПЕК заявили о возможности продления, действующих в мае и июне квот на добычу сырья до конца нынешнего года. При этом в этих сообщениях отмечалось, что якобы пока не получена поддержка от России.

Позже агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщила, что встреча крупнейших производителей сырья ОПЕК+ пройдёт на неделю раньше запланированного срока, с чем уже согласилась и Москва. Предполагается, что участники соглашения рассмотрят возможность продления максимальных ограничений по добыче до конца 2020 года. Косвенным подтверждением этого стала вчерашняя беседы по телефону президентов России и США, в ходе которой Владимир Путин и Дональд Трамп констатировали, что сделка ОПЕК+, достигнутая при активной поддержке лидеров двух стран, ведёт к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации мировых цен на «чёрное золото».

По мнению Гельды Союнова из УК «Промсвязь», напомнившего, что росту рубля способствовала дорожающая нефть, а также падение на мировых рынках курса доллара относительно основных валютных пар, предположил, что в дальнейшем на движение рубля будет влиять публикация статистики в США и РФ во второй половине недели.

«В этой связи мы считаем, что в ближайшие дни национальная валюта будет укрепляться против доллара до отметки 68,70 руб.», – полагает он.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» считает, что вполне вероятно нынешнее ослабление доллара является всего лишь временной коррекцией.

«Поэтому очень даже возможно, что совсем скоро рынки начнут отыгрывать назад на опасениях новой волны пандемии коронавируса и дальнейших разногласий между Вашингтоном и Пекином. Помимо этого, на инвесторов могут повлиять беспорядки, которые продолжаются в США», – отметил он.

Как предположил эксперт, события, происходящие на территории почти всех штатов, могут ускорить распространение COVID-19 и замедлить выход страны из карантина. Всё это, как подчеркнул Кравченко в совокупности может в очередной раз снизить интерес инвесторов к риску на российском рынке и вернуть доллар в коридор выше 70,00-71,00 руб.

В свою очередь аналитики нашего издания полагают, что курс рубля пока укрепляется из-за сезонного фактора.

«С весны по июнь фондовый рынок России почти всегда показывает рост, – напомнили они. – Какие бы катаклизмы не происходили, крупные игроки всегда скупают акции перед дивидендными выплатами. Индексы росли даже в 2014 году, когда Россию со всех сторон готовились обложить санкциями за присоединение Крыма, да и вообще перспективы были самые мрачные».

Очевидно, есть определенный сезонный фактор, но летом всё может измениться. Самые крупные позиции в опционах на доллар/рубль были открыты в «путах» в 72-м и 71-м страйке. Вероятнее всего, они были куплены по очень низким ценам, когда котировки были намного выше. Сейчас же эти опционы, как говорят трейдеры, «вошли в деньги» и приносят неплохую прибыль.

Если исходить из того, что эти предположения верны, то до 18 июня, когда пройдёт квартальная экспирация, никаких негативных движений по рублю ждать не стоит.

Однако после 18 числа игра будет сделана, и начнётся новая. А здесь уже могут появиться поводы для игры на ослабление курса рубля. Во-первых, потенциал снижения ставки ЦБ РФ будет во многом исчерпан, во-вторых, дивидендные выплаты начнут конвертироваться нерезидентами в валюту и частично выводиться за рубеж, да и на мировом рынке ралли может смениться внушительной коррекцией – уже слишком оптимистичные прогнозы сейчас заложены в котировки.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама