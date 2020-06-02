ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола

В Африке зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола. Об этом 1 июня объявила Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Заболевшие были обнаружены в городе Мбданака на границе Демократической Республики Конго (ДРК). Известия о новой вспышке инфекции особенно печальны на фоне распространения коронавируса (COVID-19), с которым в стране все еще ведут активную борьбу.

«Это служит напоминанием о том, что COVID-19 – не единственная угроза здоровью людей», - написал в своем Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, на данный момент обнаружено шесть инфицированных, четверо из них скончались, а двое находятся под наблюдением врачей. Три из шести случаев были подтверждены лабораторными тестами. Вероятнее всего, усиленное наблюдение поможет выявить другие, еще не обнаруженные, случаи заражения. Всего в стране за последние два года от лихорадки погибли более 2200 человек

Это уже одиннадцатая вспышка Эболы в ДРК, с момента ее обнаружения в 1976 году. Вирус также уже был выявлен до этого в городе Мбданака, где протекала одна из вспышек с мая по июль 2018 года.

В связи с этим ВОЗ сообщает, что полностью готова к борьбе с вирусом в данном регионе. Сейчас ее команда работает на месте, собирая информацию и оказывая срочную помощь. К завтрашнему дню планируется прибытие еще 25 сотрудников организации для оказания дальнейшей помощи.