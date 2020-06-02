Ограничения по коронавирусу готовы смягчить 35 регионов

Дмитрий Чернышенко – вице-премьер РФ – рассказал, сколько российских регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу COVID-19. По его словам, таких регионов уже 35, передаёт РИА Новости.

«Уже 35 субъектов нашей страны готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. Кроме того, ещё 7 регионов переходят даже на второй этап», - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Чернышенко прокомментировал в целом ситуацию с коронавирусом в России.

«Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с COVID-19 в нашей стране контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших», – резюмировал Чернышенко.

Статистика на 2 июня по коронавирусу в России и мире

В России за истекшие сутки выявлено 9 863 новых больных коронавирусом. В общей сложности за всё время эпидемии в России зарегистрировано 423 741 случаев коронавирусной инфекции. Напомним, днём ранее в России было зафиксировано 9 035 заболевших.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили ещё 2 286 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (732 новых случая инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+376). Далее следуют Нижегородская область (+354) и Свердловская область (+292).

За время эпидемии от коронавируса умерло 5 037 (+182 за сутки), выздоровели 186 985 (+11 108).

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и Москве можно на портале стопкоронавирус.рф.

Всего в 188 странах мира к утру 2 июня насчитывается уже более 6,26 млн заразивших новым коронавирусом. По данным отчета Университета Джонса Хопкинса, за сутки заболело 99,2 тыс. человек. За всё время пандемии скончались 375 554 пациента, 2,69 млн человек выздоровели.

На первом месте мирового антирейтинга по количеству больных COVID-19 находятся США. В стране насчитывается 1,8 млн заражённых. Далее следует Бразилия, в которой прирост больных идёт особенно быстрыми темпами, и уже насчитывает 526,4 тыс. случаев инфицирования коронавируса. Россия остаётся на третьем месте с 414,3 тыс. заболевших.

Статистика по коронавирусу онлайн в мире опубликована на этом сайте.