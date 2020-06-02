Опубликована мировая статистика за сутки по заболевшим коронавирусом

К утру 2 июня в мире насчитывается более 6,26 миллиона заразивших новым коронавирусом в 188 странах, говорится в отчете Университета Джонса Хопкинса. За сутки заболело 99,2 тысячи человек, число безвозвратных потерь составило скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.

На первом месте мирового антирейтинга по количеству больных COVID-19 находятся США. В стране насчитывается 1,8 миллиона зараженных. Далее следует Бразилия, в которой прирост больных идет особенно быстрыми темпами, и уже насчитывается 526,4 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом. Россия остается на третьем месте с 414,3 тыс. заболевших. Далее в пятерке Великобритания (277,7 тысячи) и Испания (239,6 тысячи).

Наибольшее число безвозвратных потерь насчитывается в США - 105 160 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности остается на отметке более 10%.

Накануне в России было выявлено 9 035 новых больных коронавирусной инфекцией, сообщал оперштаб РФ по борьбе с распространением COVID-19. 40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки инфекция привела к 162 летальным исходам, всего в РФ зарегистрировано 4 855 смертей от COVID-19. Было выписано из российских больниц 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек.