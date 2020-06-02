Осенью в России предполагают начать массовую вакцинацию населения от коронавируса

По заявлению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, осенью может начаться массовая вакцинация россиян против коронавируса. Заявление прозвучало в ходе брифинга в правительстве РФ. Чиновник сообщил, что «работа над вакциной идет полным ходом, и а правительстве уже ждут результатов».

«Специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - заявил Чернышенко. Он заявил также, что пока все должны «научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция».

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время в России идет разработка 47 версий вакцины от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в стране начинается клинический этап испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих. Уже отобрано пятьдесят человек, говорится в сообщении ведомства.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин», - говорится в документе.

Особо подчеркивается, что все они изъявили добровольное желание принять участие в «апробации современного препарата», в разработке которого принимали участие военные - сотрудники 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны.



Коронавирус, 14:10 Ограничения по коронавирусу готовы смягчить 35 регионов



Дмитрий Чернышенко – вице-премьер РФ – рассказал, сколько российских регионов готовы смягчить ограничения по коронавирусу COVID-19. По его словам, таких регионов уже 35, передаёт РИА Новости.

«Уже 35 субъектов нашей страны готовы к смягчению ограничительных мер, переходу на первый этап снятия этих ограничений. Кроме того, ещё 7 регионов переходят даже на второй этап», - подчеркнул вице-премьер.



Коронавирус, 11:46 Названы основные способы снижения риска заражения коронавирусом

Ученые из канадского университета Макмастера проанализировали результаты 172 наблюдений и исследований, связанных с коронавирусом COVID-19, SARS и MERS, и пришли к выводу, что меры социального дистанцирования и индивидуальной защиты значительно снижают риск заражения.

Результаты самого масштабного на сегодняшний день обзора опубликовал журнал Lancet. Основные выводы ученых - дистанция не меньше метра от инфицированного человека, маска для защиты рта и носа, а также маска-экран (забрало) или очки для защиты глаз снижают риск заражения на 80%.



Коронавирус, 9:32 Опубликована мировая статистика за сутки по заболевшим коронавирусом



К утру 2 июня в мире насчитывается более 6,26 миллиона заразивших новым коронавирусом в 188 странах, говорится в отчете Университета Джонса Хопкинса.



За сутки заболело 99,2 тысячи человек, число безвозвратных потерь составило скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.



Коронавирус, 8:58 «Росатом» разработал новый способ борьбы с коронавирусом

Новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией изобрели специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, - научного центра госкорпорации «Росатом», сообщает «Страна Росатом».

Ученые предлагают дезинфицировать легкие при помощи ультрафиолета, что является революционным подходом в борьбе с данной инфекцией, рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.



Коронавирус, 8:27 Российские военные начинают испытывать на себе вакцину от коронавируса

Минобороны РФ сообщает, что в стране начинается клинический этап испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих. Уже отобрано пятьдесят человек, говорится в сообщении ведомства.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин», - говорится в документе.











