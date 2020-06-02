Полное снятие ограничений для российской экономики предусмотрено к июлю 2021 года

Полное снятие ограничений для российской экономики в масштабах всей страны, которые были введены из-за пандемии коронавируса, возможно лишь к июлю 2021 года. Это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информированный источник, в плане предусмотрено три этапа восстановления экономики РФ страны. Первый этап, который, который запланирован на период с июня по сентябрь 2020 года, является стадия адаптация.

Главная задача этого этапа не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.

На второй стадии (октябрь 2020 - июнь 2021 года) должен наступить восстановительный рост российской экономики и доходов граждан. На этом этапе планируется принять меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с нацпланом, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста (июль-декабрь 2021 года). В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост».

На третьем этапе (июль-декабрь 2021 года) в России должна возобновиться работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей/покупателей и площади, полноценно заработают кафе, рестораны, бары отели, а также все образовательные учреждения. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но лишь при условии социального дистанцирования.

Накануне «Эксперт» сообщал, что правительство представит президенту России Путину план по восстановлению экономики страны. Соответствующее поручение глава государства дал Кабмину ещё в апреле. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

По словам самого Мишустина, основная цель плана – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.