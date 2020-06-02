Вход/Регистрация Подписка

Полное снятие ограничений для российской экономики предусмотрено к июлю 2021 года

Москва, 02.06.2020

Полное снятие ограничений для российской экономики в масштабах всей страны, которые были введены из-за пандемии коронавируса, возможно лишь к июлю 2021 года. Это следует из текста проекта общенационального плана восстановления экономики в редакции от 31 мая, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информированный источник, в плане предусмотрено три этапа восстановления экономики РФ страны. Первый этап, который, который запланирован на период с июня по сентябрь 2020 года, является стадия адаптация.

Главная задача этого этапа не допустить дальнейшего падения доходов населения, распространения рецессии, стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.

На второй стадии (октябрь 2020 - июнь 2021 года) должен наступить восстановительный рост российской экономики и доходов граждан. На этом этапе планируется принять меры по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В соответствии с нацпланом, экономика заработает без ограничений только на третьей стадии активного роста (июль-декабрь 2021 года). В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост».

На третьем этапе (июль-декабрь 2021 года) в России должна возобновиться работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей/покупателей и площади, полноценно заработают кафе, рестораны, бары отели, а также все образовательные учреждения. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но лишь при условии социального дистанцирования.

Накануне «Эксперт» сообщал, что правительство представит президенту России Путину план по восстановлению экономики страны. Соответствующее поручение глава государства дал Кабмину ещё в апреле.  Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий.

По словам самого Мишустина, основная цель плана – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама