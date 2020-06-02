По свежим прогнозам синоптиков, климатическая ситуация в России продолжает оставаться очень нестабильной.



Жителей почти всей Русской равнины в буквальном смысле этого слова бросает, то в жар, то в холод. При этом в тех регионах, где ещё недавно держалась очень комфортная погода, сейчас по-осеннему холодно. А там, где температурный фон падал до очень низких показателей, теперь – летний зной.

По последнему прогнозу метеорологов в июне 2020 продолжатся удивительные погодные метаморфозы. И наблюдаться они будут почти на всей территории России.

Погода в июне 2020 в Москве. Новый прогноз синоптиков

Так, в столичном регионе, который с конца мая затапливает из-за непрекращающихся дождей, уже с начала второй декады ожидается сухая и по-летнему тёплая погода. Пока же в Москве и Подмосковье холодно. Сегодня, например, под аккомпанемент очередного ливня в регионе столбики термометров выше плюс 11 не поднимались.

При этом в Гидрометцентре объявили в столице «жёлтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение из-за ветра в Москве и области действует до полудня 3 июня. При этом завтра во второй половине дня воздух немного прогреется – до плюс 13-14, но вновь ожидаются осадки, местами сильные.

Начиная с четверга, 4 июня температурный фон станет резко повышаться и в воскресенье, 7 июня на градусниках будет уже плюс 26-27, а к середине следующей недели – плюс 29-30. Но на этом удивительные погодные метаморфозы в Москве не закончатся.

Примерно, с 15 июня климатическая обстановка вновь поменяется – небо затянут кучевые облака, зарядят дожди, усилится ветер, ожидаются грозы, а температура воздуха минимум до 20 июня будет составлять плюс 17-20.

Прогноз погоды на июнь 2020 в Краснодарском крае

С осадков начинается лето на курортах Кубани. Так, погода в Анапе пока не самая приятная – периодически идёт дождь, а воздух прогревается до плюс 15-17. До конца этой недели здесь будет пасмурно, местами выпадут осадки. К выходным станет теплее – градусники покажут плюс 22-23. Метаморфозы с погодой начнут происходить ориентировочно с 15-17 июня, когда облака полностью рассеются, а яркое солнце разогреет воздух до плюс 25-30.

Почти на 10 дней раньше летний зной придёт в город-курорт. Сегодня здесь было всего плюс 17-19, шёл дождь. А уже в воскресенье, 7 июня воздух прогреется до плюс 28, а на солнце до плюс 30-31. Во второй половине месяца погода в Сочи станет удивительно нелогичной – будет ярко светить солнце, но при этом столбики термометров опустятся до плюс 20-22.

Погода в июне 2020 на курортах Крыма

Погода в Крыму: в июне 2020 на полуострове не всё так просто с точки зрения климатической ситуации. Так, погода в Севастополе начинает июнь с небольшой облачности, редких осадков, но не самым высоким температурным фоном, всего лишь плюс 17-18. Но с середины второй декады месяца здесь, а также в Евпатории, Форосе, Ялте, Саках и Керчи воздух местами будет прогреваться до плюс 25-27, на солнце возможно и до 30 градусов выше нуля.

Однако ближе к концу первого календарного месяца лета произойдёт не самая приятная погодная метаморфоза – резко усилится ветер, на море будет бушевать шторм, который станут сопровождать обильные ливни. И лишь в самом начале июля погода в Крыму вновь развернётся в сторону лета

Прогноз погоды на июнь 2020 в Приморье

По прогнозу метеорологов, погодные метаморфозы ждут также жителей Приморья. Например, во Владивостоке, где ещё сегодня было солнечно, а воздух прогревался почти до плюс 25, уже в среду, 3 июня начнётся похолодание – всего за сутки столбики термометров опустятся на 10 градусов.

При этом местные метеослужбы распространили штормовое предупреждение из-за мощного циклона, под влиянием которого с 4 июня почти весь регион от Владивостока до Тернея зальют сильные дожди. Ожидается, что в центральных и восточных районах края пройдут ливни с количеством минимум 50 мм. В ночь на 5 июня обильные осадки – 40 мм – прогнозируются на северо-востоке Приморья. Неспокойная климатическая обстановка станет сопровождаться грозами, молнией, шквалистым ветром до 20 метров в секунду.

На реках края возможно формирование дождевых паводков с резким подъемом уровня воды более чем на 0,5 метра, а на реках бассейна Уссури – до 1,4 метра. Из-за чего возможны выходы участков рек из берегов и подтопления.

Такая ситуация с небольшими перерывами сохранится здесь как минимум до 12-13 июня. Во второй же половине месяца погода сделает очередной разворот. По прогнозу синоптиков, регион накроет тёплый атмосферный фронт, выглянет солнце, а воздух до конца месяца станет прогреваться местами до плюс 25-26.