«Росатом» разработал новый способ борьбы с коронавирусом

Новый способ борьбы с коронавирусной инфекцией изобрели специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского, - научного центра госкорпорации «Росатом», сообщает «Страна Росатом».

Ученые предлагают дезинфицировать легкие при помощи ультрафиолета, что является революционным подходом в борьбе с данной инфекцией, рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский. Он уточнил, что метод называется «светящийся газ» и до этого времени провести «дезинфекцию» внутренних органов человека никому не удавалось.

«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», —рассказал эксперт. Он пояснил, что метод заключается в подборе специалистами молекул и газовых компонентов, которые способны сохранять свою активность при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких. Говердовский надеется, что данный способ поможет также лечить туберкулез.

Накануне в России было выявлено 9 035 новых больных коронавирусной инфекцией, сообщал оперштаб РФ по борьбе с распространением COVID-19. 40,1% новых пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. В общей сложности за все время эпидемии в России зарегистрировано 414 878 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки инфекция привела к 162 летальным исходам, всего в РФ зарегистрировано 4 855 смертей от COVID-19. Было выписано из российских больниц 3 994 человека, таким образом, вылечились уже 175 877 человек.