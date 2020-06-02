Российские военные начинают испытывать на себе вакцину от коронавируса

Минобороны РФ сообщает, что в стране начинается клинический этап испытаний российской вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих. Уже отобрано пятьдесят человек, говорится в сообщении ведомства.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин», - говорится в документе. Особо подчеркивается, что все они изъявили добровольное желание принять участие в «апробации современного препарата», в разработке которого принимали участие военные - сотрудники 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Клинические испытания препарата пройдут на базе этого институт, который ранее принимал участие в разработке вакцин от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS, а также вакцины от гриппа. 3 июня для проведения медицинского обследования и подготовки к эксперименту первая группа добровольцев переедет для заселения в специальное медицинское учреждение при институте. Количество человек в группе не уточняется.

О завершении клинических испытаний новой вакцины от коронавируса до конца июля сообщил ранее президенту РФ министр обороны Сергей Шойгу. 7 апреля текущего года об участии военных в разработке новой вакцины сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что его сотрудники испытали на себе, созданную ими векторную вакцину от COVID-19, и эксперимент оказался удачным. Все привившиеся чувствуют себя хорошо и у них уже выработался иммунитет. Вакцина не вызвала побочных эффектов. Уточняется, что речь идет о векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус в данном случае был использован как «контейнер» для доставки коронавирусного гена в клетки для запуска синтеза синтез белков оболочки нового коронавируса. Данный процесс позволяет иммунной системе человека «разглядеть» потенциального врага.