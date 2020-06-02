Ростуризм может перейти в подчинение правительству

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может перейти в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему туризм, передает «Интерфакс», ссылаясь на независимые источники в отрасли. В настоящее время ведомство курирует министерство экономического развития. Источник агентства сообщает, что распоряжение может быть подписано 4 июня, его появление связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса. Ростуризм будет отвечать за меры по восстановлению туристической отрасли отмеченные в плане.

Еще один источник рассказал, что план обсуждался в правительстве, Минэкономразвития, и Ростуризме. Решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее Ростуризм находился в подчинении министерства культуры и был передан в ведение министерства экономического развития в сентябре 2018. В этот же период Ростуризм был наделен функциями по выработке госполитики в сфере туризма, а также осуществлению правового регулирования и государственного надзора за деятельностью туроператоров.

Вице-премьер Чернышенко занимается вопросами, которые касаются госполитики в сфере туризма, физической культуры и спорта. Чиновник взаимодействует с мировыми спортивными общественными организациями.

Ранее сообщалось, что Италия готова принимать российских туристов с 15 июня, о чем заявил в ходе онлайн-брифинга для журналистов в Москве посол республики в РФ Паскуале Терраччано. Он также сообщил, что страна не планирует вводить обязательные справки для въезда туристов в страну, передает ТАСС. Дипломат также выразил надежду, что правительство России к этому времени будет готово открыть границы.