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Симоньян прокомментировала нападения на представителей СМИ в США

Москва, 02.06.2020

Маргарита Симоньян – главный редактор МИА «Россия сегодня» - не исключила подачи иска против американских полицейских, напавших на журналистов агентства.

«За последние дни полиция в США дважды напала на журналистов нашего агентства — корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе и продюсера Sputnik в Вашингтоне, - цитирует её РИА Новости. – Оба раза представители СМИ показывали пресс-карты и громко кричали, что они - пресса».

Как считает Симоньян, не видеть и не слышать этого правоохранители просто не могли. Такое же случалось и с коллегами из американских СМИ в эти дни.

«В правовом государстве мы, конечно, подали бы в суд. Но в современной Америки нет никаких оснований считать, что он поведёт себя лучше, чем полиция. Хотя мы подумаем», – резюмировала главный редактор МИА «Россия сегодня».

Напомним, в минувшее воскресенье в Миннеаполисе полицейские распылили перцовый газ в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву.

Сегодня стало известно, что в США полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера российского новостного агентства Sputnik Николь Руссел.

Инцидент произошёл в Вашингтоне в ходе освещения протестов возле здания Белого дома. При этом отмечается, что американские правоохранители выстрелили представителя российского СМИ, проигнорировав показанную им пресс-карту.

Напомним, волнения, которые охватили почти всю страну, начались после убийства полицейским в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда, расплатившегося в продуктовом магазине фальшивой 20-доллоровой купюрой. Стражи порядка повалили безоружного и не сопротивлявшегося афроамериканца на асфальт, а один из них придавил ему шею коленом и не отпускал несмотря на все его мольбы несколько минут, пока он не затих и не перестал шевелиться.

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