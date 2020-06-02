СК РФ: в Чувашии предотвращён теракт

В Следственном комитете России (СК РФ) сообщили о предотвращении теракта в Чувашии.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Управления ФСБ РФ установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, которые были обезврежены.

По факту приготовления к совершению теракта возбуждено уголовное дело. В настоящее время члены следственной группы следственного управления совместно с сотрудниками ФСБ и МВВ работают на месте ЧП. также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По этому уголовному делу назначены все необходимые судебные экспертизы. Следствием во взаимодействии с оперативными службами МВД и ФСБ устанавливаются круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.