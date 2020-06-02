Срок сдачи ЕГЭ подтвердил президент

По поводу сроков и порядка проведения ЕГЭ в этом году до самого последнего времени не было окончательной официальной ясности. 25 мая министр просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам, что российские школьники начнут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 3 июля. В тот день прошло межведомственное заседание по вопросам проведения ЕГЭ и приема в вузы в 2020 году, по итогу которого и была названа дата 3 июля.

Однако, до этого также появлялась информация о сроках, например о том, что экзамены начнутся 29 июня. А на сайте Рособрнадзора наиболее свежая информация по этому поводу, от 28 мая, содержит ссылку пока что только на проект совместного приказа Министерства просвещения и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки об особенностях проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Но в понедельник, 1 июня, сроки проведения Единого госэкзамена были неожиданно подтверждены на самом высоком уровне. Обсуждая назначение даты голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля, Владимир Путин связался с министром просвещения и уточнил: не помешает ли это выпускникам, сдающим ЕГЭ? Министр заверил его, что так даже лучше. И министр Сергей Кравцов, и глава Роспотребнадзора Анна Попова заявили, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию никак не повлияет на запланированные даты экзаменов. Напротив, плебисцит поможет в большей мере обезопасить участников, так как ППЭ будут заранее оснащены всеми необходимыми средствами защиты. Прозвучало также подтверждение самой даты проведения ЕГЭ — через два дня после голосования.

Теперь можно смело ориентироваться на итоги упомянутого межведомственного заседания от 25 мая по вопросам проведения ЕГЭ и приема в вузы в 2020 году, по итогу которого назначены следующие даты проведения экзаменов:

3 июля — география, литература и информатика.

6 и 7 июля — русский язык.

10 июля — профильная математика.

13 июля — история и физика.

16 июля — обществознание и химия.

20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам.

22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

До основной волны сдачи экзаменов, 29 и 30 июня, будет проведен пробный ЕГЭ. Как сообщил Сергей Кравцов, это потребуется для того, чтобы проработать систему сдачи экзаменов в условиях пандемии и обеспечить полную безопасность участников. Пробный ЕГЭ также даст педагогам дополнительную подготовку. Отпуска учителей перенесли в этом году на июнь, два дополнительных дня помогут им вернуться в рабочий процесс и адаптироваться к обновленному порядку проведения экзаменов.

Самый массовый экзамен, русский язык, будет проходить в два дня. Государственная экзаменационная комиссия самостоятельно распределит участников для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам. 3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам. В дополнительный период ЕГЭ смогут сдать только те участники, которые не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни основного периода.

Отметим, что список предметов для сдачи остается без изменений, за исключением математики базового уровня. Её выпускники сдавать не будут в связи с тем, что ЕГЭ в этом году проводятся только для использования их результатов при поступлении в вузы.

Для получения аттестата об общем среднем образовании экзамены сдавать не требуется. Учащиеся 10 классов также не смогут стать участниками экзаменов.

В случае большого количества экзаменуемых в субъекте РФ, зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по этому предмету для всех участников в установленную дату основного периода с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) вправе определить для части или всех участников экзамена другую дату его проведения в один из резервных дней. Поступление в высшие учебные заведения также будет проходить в измененном порядке, и перенос экзаменов на это влиять не будет.

Послабления были сделаны в порядке изменения перечня выбранных для сдачи учебных предметов. Если ранее участники должны были полностью определиться с выбором предметов к началу февраля, то теперь внести изменения можно не позднее, чем за две недели до начала основного периода ЕГЭ. Для этого нужно подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона с указанием уважительной причины.

Также предусмотрено, что при проведении ЕГЭ могут привлекаться в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов, технических специалистов и ассистентов учителя обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ.