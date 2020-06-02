Трамп заявил о готовности ввести войска в американские города

Началась вторая неделя крупнейших беспорядков в Соединенных Штатах как минимум в этом веке. Волнения охватили всю страну. Более четырех десятков городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес, объявили комендантский час, который, правда, никто не выполняет. Демонстрации протеста против жестокости полиции, обычно начинающиеся мирно и со временем перерастающие в столкновения с полицией и нередко в погромы и грабежи, проходят примерно в 250 американских городах.

Подобного в Америке не было уже более полувека, после убийства в 1968 году Мартина Лютера Кинга. В Нью-Йорке, к примеру, сначала объявили комендантский час с 11 часов вечера, но затем мэр Билл Де Блазио сообщил, что со вторника ограничительные меры будут действовать с восьми часов.

Сообщения, приходящие в последние дни из США, все больше напоминают новости из горячих точек. В первую очередь приходит на ум сравнение с Ближним Востоком и особенно Газой, где подобные события не редкость.

Дональд Трамп заявил о готовности ввести в города войска и угрожает погромщикам большими тюремными сроками.

«Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов до тех пор, пока не стихнет насилие,- заявил президент Трамп.- Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности своих жителей, то я введу войска и быстро решу все их проблемы».

Сразу после этих жестких слов Дональд Трамп отправился фотографироваться на фоне храма Святого Иоанна, больше известного как Президентская церковь и расположенного рядом с Белым домом. Естественно, перед этим полиция разогнала демонстрантов, которые, кстати, накануне церковь подожгли. За эту фотосессию президент получил очередную порцию критики, причем, со стороны не только демократов, но и церковных деятелей.

Пентагон объявил о вводе в столицу 800 военных. Пока, правда, речь идет о национальных гвардейцах. Всего же национальная гвардия пытается навести порядок почти в половине американских штатов - в 23.

Кое-где демонстрации проходят в целом мирно, но в большинстве городов демонстранты восстанавливают справедливость, грабя и поджигая магазины. Полиция в США тоже, как выяснилось, разная. Весь мир с удивлением видит кадры, на которых стражи порядка выражают солидарность с протестантами и опускаются на колено. Впрочем, таких полицейских, по крайней мере, пока еще меньшинство. Большинство правоохранителей не церемонятся и активно разгоняют демонстрантов при помощи дубинок, резиновых пуль и слезоточивого газа.

Волнения, напомним, начались после убийства полицейским в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда, расплатившегося в продуктовом магазине фальшивой двадцатидолларовой купюрой. Стражи порядка повалили безоружного и не сопротивлявшегося афроамериканца на асфальт, а один из них придавил ему шею коленом и не отпускал несмотря на все его мольбы несколько минут, пока он не затих и не перестал шевелиться. Вскрытие, кстати, уже второе, проведенное по настоянию семьи Флойда, показало, что смерть наступила в результате удушения. Согласно результатам первого вскрытия, проведенного властями, у Флойда был целый букет болезней, отягощенный употреблением наркотиков и в частности метафетамина.

Задушившему Джорджа Флойда 44-летнему полицейскому (уже бывшему) Дереку Чавину предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени. Максимальное наказание за это в Миннесоте – 25 лет. Суд над Чавином состоится после того, как закончатся волнения.

Смерть Джорджа Флойда – последняя в длинном ряду похожих смертей афроамериканцев, вызванных жестокостью полицейских и вызвавших сильнейшую критику правоохранительных органов США в расизме. Они часто заканчиваются беспорядками, но волнений такой силы не было со времен массовых беспорядков в Лос-Анджелесе, вызванных убийством полицейскими Родни Кинга. После того, как четверых стражей порядка оправдали, на улицы Лос-Анджелеса вышли темнокожие американцы. Беспорядки тогда продлились пять дней. В результате погибли 63 человека и нанесен ущерб на миллиард долларов.