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Оперштаб обновил статистику по заболевшим в России COVID-19

Москва, 02.06.2020
  • Оперштаб обновил статистику по заболевшим в России COVID-19

ТАСС

Как сообщает оперативный штаб, суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России, составил 8 863 новых случаев. 41,9% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Поная статистика коронавируса в России и его распространения в мире здесь

В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 423 741 случая коронавирусной инфекции. В штабе уточнили, что начиная  с 18 мая суточный прирост больных COVID-19 в России находится приблизительно на одном уровне - от 8,3 тыс. до 9,2 - 9,4 тыс.

Темп прироста составил +2,14%. Показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

За последние 24 часа скончалось от коронавируса 182 человека, общее безвозвратных потерь в России достигло 5 037 человек.

Уровень смертности увеличился, как и прогнозировал Роспотребнадзор, после прохождения пиковых значений прироста новых случаев, которые пришлись на 3-13 мая.

Выписаны из российских больниц за истекшие сутки 11 108 человек, в общей сложности поправилось 186 985 человек. Общее количество активных больных на данный момент составляет 231 719.

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Статистика коронавируса по странам мира, данные на сегодня

К утру 2 июня в мире насчитывается более 6,26 миллиона заразивших новым коронавирусом в 188 странах, говорится в отчете Университета Джонса Хопкинса.

За сутки заболело 99,2 тысячи человек, число безвозвратных потерь составило скончались 375 554 пациента, 2,69 миллиона человек выздоровели.

На первом месте мирового антирейтинга по количеству больных COVID-19 находятся США. В стране насчитывается 1,8 миллиона зараженных. Далее следует Бразилия

Статистика заболевания коронавирусом в регионах

На первом месте по количеству новых диагнозов за сутки находится Москва 2 286 новых случаев COVID-19. Умер 71 пациент, выписано 6 030 человек. На втором месте Московская область (+376), в Санкт-Петербурге, который на третьем месте по суточному приросту больных 376 новых случаев. На нижегородскую область пришлось 354 заболевших. В Свердловской области (+292), в Ростовской области (+253), в Иркутской области (+210), в Красноярском крае (+150), в Ханты-Мансийском АО (+149). В Дагестане зафиксировано 132 новых случая. В остальных регионах России прирост заболеваемости не превышает 100.

 




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