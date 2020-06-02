CNN: Трамп был вынужден укрыться в бункере

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был вынужден спуститься в бункер под Белом Домом в ночь с воскресенья на понедельник, как сообщает портал телекомпании CNN.

Обычно бункер используется для защиты президента и других членов правительства от террористических угроз. Однако в этот раз срочная эвакуация президента была вызвана разгоревшимися протестами.

Ночью Белый дом стали закидывать мусором и дымовыми шашками, народ пытался пройти через охрану и поджечь здание правительства. «Анархисты», так назвал их сам Трамп в своем Twitter, были разочарованны бездействием главы государства в сложившейся ситуации в стране.

Напомним, что массовые протесты в Штатах вызваны жестокостью полиции по отношению к афроамериканской части населения. Поводом послужило убийство Джорджа Флойда представителем органов порядка.

На данный момент массовые протесты превратились в бунты. Повсеместно протестующие поджигают полицейские участки и провоцируют драки.

Одной из причин эвакуации президента также явился пожар на одной из прилегающих к Белому дому улиц. В огне оказался и подвал так называемой «президентской церкви» Святого Иоанна.

Как мера борьбы с вандализмом был введен комендантский час после 11. Сообщается, что в первый раз за историю Америки, Белый дом перестали освещать. Условно, неосвещенный Белый дом является знаком смерти президента, но сейчас такой сигнал стал символом его отказа поддерживать бунтующий народ.