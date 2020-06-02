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CNN: Трамп был вынужден укрыться в бункере

Москва, 02.06.2020
  • CNN: Трамп был вынужден укрыться в бункере

Кортеж Дональда Трампа в Вашингтоне утром во вторник, 2 июня по пути к Национальной святыне Иоанна Павла II. Над перилами моста - плакаты в поддержку чернокожего населения США

AP/TASS Автор: Patrick Semansky

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был вынужден спуститься в бункер под Белом Домом в ночь с воскресенья на понедельник, как сообщает портал телекомпании CNN.

Обычно бункер используется для защиты президента и других членов правительства от террористических угроз. Однако в этот раз срочная эвакуация президента была вызвана разгоревшимися протестами.

Ночью Белый дом стали закидывать мусором и дымовыми шашками, народ пытался пройти через охрану и поджечь здание правительства. «Анархисты», так назвал их сам Трамп в своем Twitter, были разочарованны бездействием главы государства в сложившейся ситуации в стране.

Напомним, что массовые протесты в Штатах вызваны жестокостью полиции по отношению к  афроамериканской части населения. Поводом послужило убийство Джорджа Флойда представителем органов порядка.

На данный момент массовые протесты превратились в бунты. Повсеместно протестующие поджигают полицейские участки и провоцируют драки.

Одной из причин эвакуации президента также явился пожар на одной из прилегающих к Белому дому улиц. В огне оказался и подвал так называемой «президентской церкви» Святого Иоанна.

Как мера борьбы с вандализмом был введен комендантский час после 11. Сообщается, что в первый раз за историю Америки, Белый дом перестали освещать. Условно, неосвещенный Белый дом является знаком смерти президента, но сейчас такой сигнал стал символом его отказа поддерживать бунтующий народ.

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