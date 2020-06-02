Участников парада Победы будут тестировать на коронавирус трижды в неделю

Генерал Олег Салюков – главком Сухопутных войск – заявил, что тестирование на коронавирус участников парада Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади, будет проводиться не реже трех раз в неделю.

Кроме того, по его словам, все здания, где будут размещены участники парада, и используемую технику дезинфицируют, то же касается и полигона в подмосковном Алабино, где проводятся тренировки. Также Салюков рассказал, что от всех посторонних лиц участников парада изолируют, чтобы минимизировать риски, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в параде Победы на Красной площади примут участие только здоровые военнослужащие и с иммунитетом к COVID-19.

«К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний», - сказал министр в ходе селекторного совещания.

Шойгу при этом потребовал исключить все контакты «личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам». Глава военного ведомства России также рассказал и об особых противоэпидемических мероприятиях при маршброске и на местах дислокации, которые предусмотрены в целях защиты личного состава от коронавируса

«В местах размещения каждого парадного расчёта развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами», - резюмировал министр, пояснив, что будет проводится дезинфекция территории и техники.

Напомним, в конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня отложенного из-за эпидемии коронавируса парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут не только в столице, но и других российских городах. Также в этот день жители страны смогут увидеть праздничный салют. При этом среда, 24 июня объявлена выходным днём с сохранением за работниками заработной платы. 9 мая этого года жители Москвы смогли увидеть только авиапарад.



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