В Роспотребнадзоре рассказали, как будет проходить голосование по поправкам

Роспотребадзор выпустил рекомендации для избирательных комиссий в связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, передает ТАСС. 1 июня президент России Владимир Путин сообщил, что голосование пройдет ровно через месяц, 1 июля. Глава государства призвал россиян принять в референдуме активное участие, а профильным организациям обеспечить полную безопасность.

В документе говорится, что наблюдатели и журналисты должны располагаться в полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков, но иметь при этом полный обзор места голосования. Всем избирателям будет измеряться температура, в связи с чем все участки должны быть снабжены бесконтактными термометрами, а сотрудники, измеряющие температуру, должны находится на участке по графику и в средствах индивидуальной защиты.

Перед проходом к месту голосования на каждом участке должен располагаться пункт для дезинфекции рук и выдачи масок и перчаток. В рекомендациях также говорится, что все переносные ящики для голосования перед вскрытием должны быть обработаны дезинфицирующими средствами.

Все пришедшие на избирательный участок должны будут кратковременно снять маску при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Паспорт остается в руках владельца, а все члены комиссии обязаны находиться в маске и перчатках. Ручки лучше принести с собой, а вся процедура голосования не должна превышать 15 минут.

Ранее голосование было назначено на 22 апреля, однако, из-за распространения коронавирусной инфекции перенесено на более поздний срок.