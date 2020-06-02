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Россия назвала условия применения ядерного оружия

Москва, 02.06.2020

Россия может применить ядерное оружие в случае «воздействия», которое способно вывести из строя управление ядерными силами. Об этом говорится в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путины, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому документу, условиями, определяющими возможность применения РФ ядерного оружия, являются: воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

Кроме того, отмечается, что Россия оставляет за собой право на ядерный удар, в том числе, при поступлении информации о старте баллистических ракет по территории РФ. При этом подчёркивается, что наша страна рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания, применение которого является исключительно вынужденной мерой.

«Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные», – говорится в документе.

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