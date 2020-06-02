В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступает временный запрет на импорт нефтепродуктов.

Ограничения будут действовать до 1 октября и распространяться на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли, передает «Интерфакс».

Запрет не коснется топлива, которое перемещается транзитом через РФ или перевозится физическими лицами для личного пользования. Начиная с 15 июня, ведомства смогут изменить срок действия запрета на импорт нефтепродуктов в РФ.

Уточняется, что импорт нефтепродуктов вводится в России впервые и является беспрецедентным решением, которое было принято с целью поддержки отечественных переработчиков из-за снижения спроса на нефтепродукты в мире, что привело к переходу российского рынка в премиальный сектор. Данный факт создает прямую угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Аналитики отмечают, что причиной премиальности российского рынка топлива стала его налоговая составляющая, которая базируется на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей.

Падение спроса на топливо в мире и удешевление нефти привело к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого российские нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

Ранее в Минэнерго сообщали, что введенный запрет на импорт нефтепродуктов Россию должен поставить заслон на пути импортного топлива, которое может привести к затовариванию на внутреннем рынке и закрытию НПЗ в России на фоне резкого снижения спроса на топливо.