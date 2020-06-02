Вход/Регистрация Подписка

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера российского новостного агентства

Москва, 02.06.2020

В США полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера российского новостного агентства Sputnik Николь Руссел.

Инцидент произошёл в Вашингтоне в ходе освещения протестов возле здания Белого дома. При этом отмечается, что американские правоохранители выстрелили представителя российского СМИ, проигнорировав показанную им пресс-карту, передаёт РИА Новости

По данным агентства, также против неё был применён слезоточивый газ. В результате случившегося Руссел получила несколько ранений. В частности, известно о ранениях в ногу. Другие подробности пока не сообщаются.

Напоним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести войска в американские города и предупредил, что погромщики получат большие тюремные сроки.

«Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов до тех пор, пока не стихнет насилие, - заявил глава Белого дома. - Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности своих жителей, то я введу войска и быстро решу все их проблемы».

Волнения, которые охватили почти всю страну, начались после убийства полицейским в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда, расплатившегося в продуктовом магазине фальшивой 20-доллоровой купюрой. Стражи порядка повалили безоружного и не сопротивлявшегося афроамериканца на асфальт, а один из них придавил ему шею коленом и не отпускал несмотря на все его мольбы несколько минут, пока он не затих и не перестал шевелиться.

Вскрытие, проведенное по настоянию семьи Флойда, показало, что смерть наступила в результате удушения. Согласно результатам первого вскрытия, проведенного властями, у Флойда был целый букет болезней, отягощенный употреблением наркотиков и в частности метафетамина. Задушившему Джорджа Флойда 44-летнему полицейскому (уже бывшему) Дереку Чавину предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени. Максимальное наказание за это в Миннесоте – 25 лет. Суд над Чавином состоится после того, как закончатся волнения.

Наша справка

Sputnik — новостное агентство, включающее веб-сайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня». Головной офис агентства находится в Москве. Sputnik имеет региональные представительства и бюро в разных странах мира, в том числе в США (Вашингтон).

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет
Новости партнеров

Tоп

  1. Выплаты на детей споткнулись о прошлые доходы
    Из-за коронавируса ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет вводятся на месяц раньше. Если не возникнет проблем с выдачей в регионах, то уровень бедности среди семей с детьми в этом возрасте может сократиться на 26%. Мера своевременная, но условия получения этих выплат вызывают вопросы у нуждающихся семей.
  2. ЦБ принял трудное, но единственно верное решение
    В условиях кризиса Банк России решил отложить ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки граждан
  3. Миннесота в огне
    В Миннеаполисе четвертый день продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицейскими безоружного афроамериканца
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама