В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера российского новостного агентства

В США полиция несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера российского новостного агентства Sputnik Николь Руссел.

Инцидент произошёл в Вашингтоне в ходе освещения протестов возле здания Белого дома. При этом отмечается, что американские правоохранители выстрелили представителя российского СМИ, проигнорировав показанную им пресс-карту, передаёт РИА Новости

По данным агентства, также против неё был применён слезоточивый газ. В результате случившегося Руссел получила несколько ранений. В частности, известно о ранениях в ногу. Другие подробности пока не сообщаются.

Напоним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести войска в американские города и предупредил, что погромщики получат большие тюремные сроки.

«Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов до тех пор, пока не стихнет насилие, - заявил глава Белого дома. - Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности своих жителей, то я введу войска и быстро решу все их проблемы».

Волнения, которые охватили почти всю страну, начались после убийства полицейским в Миннеаполисе 46-летнего Джорджа Флойда, расплатившегося в продуктовом магазине фальшивой 20-доллоровой купюрой. Стражи порядка повалили безоружного и не сопротивлявшегося афроамериканца на асфальт, а один из них придавил ему шею коленом и не отпускал несмотря на все его мольбы несколько минут, пока он не затих и не перестал шевелиться.

Вскрытие, проведенное по настоянию семьи Флойда, показало, что смерть наступила в результате удушения. Согласно результатам первого вскрытия, проведенного властями, у Флойда был целый букет болезней, отягощенный употреблением наркотиков и в частности метафетамина. Задушившему Джорджа Флойда 44-летнему полицейскому (уже бывшему) Дереку Чавину предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени. Максимальное наказание за это в Миннесоте – 25 лет. Суд над Чавином состоится после того, как закончатся волнения.

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