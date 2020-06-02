«Яндекс» и Сбербанк намерены прекратить совместное партнерство

Развивающие совместную платежную систему «Яндекс.Деньги», а также агрегатор товаров и услуг «Яндекс.Маркет», компании Сбербанк и «Яндекс» могут прекратить сотрудничество, передает «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. «Яндекс» рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком. По сообщению издания The Bell «Яндекс» собирается выкупить долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете», включающий маркетплейс «Беру» от банка. При этом источник не сообщает, сколько именно придется заплатить «Яндексу» за долю. Достоверно известно, что банк инвестировал «Яндекс.Маркет» 30 миллиардов руб.

The Bell сообщает, что в случае реорганизации, «Яндекс» остается единственным акционером «Маркета» без учета долей, которые принадлежат менеджменту компании. В апреле текущего года вся компания оценивалась аналитиками Sberbank CIB и UBS в 90-96 миллиардов руб.

Проект «Яндекс.Деньги» может отойти Сбербанку, который владеет 75% бизнеса. В случае продажи своей доли «Яндекс» сможет отойти от условий со Сбербанком и начать развивать другие инициативы в финтехе.

5% акций класса A, которые намерен продать поисковик, может купить компания Millhouse и госбанк ВТБ, сообщает The Bell. Стоит отметить, что слухи о разрыве партнерства «Яндекса» и «Сбербанка» ходят, начиная с 2018 года. В прошлом году сообщалось, что у компаний разногласия по поводу контроля в СП на базе «Яндекс.Маркета».