Директор центра имении Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Александр Гинцбург – директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи – поблагодарил Минобороны РФ за участие в разработке вакцины против коронавируса.

По его словам, тесное и эффективное научное сотрудничество института имени Гамалеи с военным ведомством ведётся с 30-х годов прошлого века. При этом он подчеркнул, что высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата.

«Все результаты, которые мы получаем в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ещё никогда за всю историю взаимодействия не приходилось, что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против коронавируса», - цитирует Гинцбурга РИА Новости

Статистика заболевших коронавирусом в России и мире на 20 июня

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 889 новых больных COVID-19.

Всего к утру 20 июня в 85 регионах страны зафиксировано 576 952 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 334 592 (+10 186). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 8 002 человек (+161 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 057 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксирован 591 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+280), Санкт-Петербург (+232) и Свердловская область (+224)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое – сохраняется за США, где 2 297 заражённых. На втором месте Бразилия, где число заболевших уже превысило 1 млн (1 038 568 тыс. человек). В пятёрке также Индия (396 182) и Великобритания (301 815).

Всего в мире на утро 20 июня число заболевших коронавирусом COVID-19 составило 8 766 888. Скончались – 462 706 человек.

Свежие данные статистики коронавируса COVID-19 в мире опубликована на этом сайте