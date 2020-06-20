Имплантация All-on-6: особенности и преимущества

Данная технология представляет собой развитие протокола All-on-4, устраняющее его недостатки. Штифты из титана интегрируются при All-on-6 по тому же принципу, что и при применении All-on-4. Разница заключается в добавлении еще по одному импланту с обеих сторон в боковые отделы челюсти. Поскольку распределение давления от жевания на опоры искусственных зубов при применении технологии All-on-6 является равномерным, перегрузка системы предотвращается, а вероятность отторжения имплантов сводится к минимуму.
Данная технология обеспечивает возможность уже спустя трое суток нагрузить протезами вживленные штифты. Ввиду этой особенности оба протокола относятся к одноэтапным с немедленной нагрузкой.
Достоинства имплантации All-on-6 таковы:
- Высокая надежность системы. За счет комбинированной фиксации имплантов обеспечивается высокая стабильность системы. Данный протокол предусматривает применение штифтов с особым покрытием, которое ускоряет восстановление костной ткани. В результате приживаемость искусственных зубов на шести имплантах составляет до 98-99%.
- Замена костной пластики. Благодаря использованию глубоких слоев и участков с минимальной резорбцией кости обеспечивается возможность установки имплантов без пересадки кости. Применение имплантации All-on-6 на верхней челюсти позволяет выполнять вживление даже при полном отсутствии костной ткани и близости гайморовых пазух носа. В таких случаях применяются угловые штифты и особые импланты длиной от двадцати пяти до тридцати миллиметров, фиксируемые в костях скул в обход верхнечелюстных синусов.
- Полное восстановление функциональности зубов. Пережевывать пищу искусственными зубами можно немедленно после проведения операции, плавно увеличивая нагрузку. На полное восстановление жевательной функции уходит две-три недели после операции.
- Привлекательная улыбка. Протезирование на шести имплантах производится с использованием протеза из акрила условно-съемного типа. Искусственные зубы внешне не отличаются от настоящих, а десна из акрила эффективно маскирует природные изъяны полости рта.
- Низкий уровень травматичности и минимальная вероятность осложнений. Как правило, имплантация All-on-6 производится по заранее сделанному хирургическому шаблону. За счет этого можно установить импланты бескровным способом и вживить их в челюсть с предельной точностью.