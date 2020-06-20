Имплантация All-on-6: особенности и преимущества

Данная технология представляет собой развитие протокола All-on-4, устраняющее его недостатки. Штифты из титана интегрируются при All-on-6 по тому же принципу, что и при применении All-on-4. Разница заключается в добавлении еще по одному импланту с обеих сторон в боковые отделы челюсти. Поскольку распределение давления от жевания на опоры искусственных зубов при применении технологии All-on-6 является равномерным, перегрузка системы предотвращается, а вероятность отторжения имплантов сводится к минимуму.

Данная технология обеспечивает возможность уже спустя трое суток нагрузить протезами вживленные штифты. Ввиду этой особенности оба протокола относятся к одноэтапным с немедленной нагрузкой.

Достоинства имплантации All-on-6 таковы: