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Имплантация All-on-6: особенности и преимущества

Москва, 20.06.2020
Сущность имплантации All-on-6 состоит в фиксации зубов несъемного протеза на шести имплантах, которые перед этим вживляются в челюстные кости пациента.
#PressRelease

Данная технология представляет собой развитие протокола All-on-4, устраняющее его недостатки. Штифты из титана интегрируются при All-on-6 по тому же принципу, что и при применении All-on-4. Разница заключается в добавлении еще по одному импланту с обеих сторон в боковые отделы челюсти. Поскольку распределение давления от жевания на опоры искусственных зубов при применении технологии All-on-6 является равномерным, перегрузка системы предотвращается, а вероятность отторжения имплантов сводится к минимуму.

Данная технология обеспечивает возможность уже спустя трое суток нагрузить протезами вживленные штифты. Ввиду этой особенности оба протокола относятся к одноэтапным с немедленной нагрузкой.

Достоинства имплантации All-on-6 таковы:

  • Высокая надежность системы. За счет комбинированной фиксации имплантов обеспечивается высокая стабильность системы. Данный протокол предусматривает применение штифтов с особым покрытием, которое ускоряет восстановление костной ткани. В результате приживаемость искусственных зубов на шести имплантах составляет до 98-99%.
  • Замена костной пластики. Благодаря использованию глубоких слоев и участков с минимальной резорбцией кости обеспечивается возможность установки имплантов без пересадки кости. Применение имплантации All-on-6 на верхней челюсти позволяет выполнять вживление даже при полном отсутствии костной ткани и близости гайморовых пазух носа. В таких случаях применяются угловые штифты и особые импланты длиной от двадцати пяти до тридцати миллиметров, фиксируемые в костях скул в обход верхнечелюстных синусов.
  • Полное восстановление функциональности зубов. Пережевывать пищу искусственными зубами можно немедленно после проведения операции, плавно увеличивая нагрузку. На полное восстановление жевательной функции уходит две-три недели после операции.
  • Привлекательная улыбка. Протезирование на шести имплантах производится с использованием протеза из акрила условно-съемного типа. Искусственные зубы внешне не отличаются от настоящих, а десна из акрила эффективно маскирует природные изъяны полости рта.
  • Низкий уровень травматичности и минимальная вероятность осложнений. Как правило, имплантация All-on-6 производится по заранее сделанному хирургическому шаблону. За счет этого можно установить импланты бескровным способом и вживить их в челюсть с предельной точностью.
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