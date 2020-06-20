Коронавирус в России: опубликована новая статистика заболевших COVID-19

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 7 889 новых больных COVID-19.

Всего к утру 20 июня в 85 регионах страны зафиксировано 576 952 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 334 592 (+10 186). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 8 002 человек (+161 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 1 057 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (зафиксирован 591 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+280), Санкт-Петербург (+232) и Свердловская область (+224)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое – сохраняется за США, где 2 297 заражённых. На втором месте Бразилия, где число заболевших уже превысило 1 млн (1 038 568 тыс. человек). В пятёрке также Индия (396 182) и Великобритания (301 815).

Всего в мире на утро 20 июня число заболевших коронавирусом COVID-19 составило 8 766 888. Скончались – 462 706 человек.

Свежие данные статистики коронавируса COVID-19 в мире опубликована на этом сайте