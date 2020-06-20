Такого еще не было: курс рубля отреагировал на решение ЦБ

Курс доллара снизился в пятницу на решении ЦБ по ключевой ставке. Рубль также растет на позитивной динамике внешних рынков в надежде на быстрое экономическое восстановление.

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор констатировал, что снижение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, но по итогам года прогноз сохраняется прежним – минус 4-6%.

К закрытию пятницы курс доллара был на уровне 69,52, и российская валюта набирала 0,5%, ранее отметившись на 69,18. К евро рубль подорожал на 0,6% до 77,80, в свою очередь, ранее достигнув значения 77,60 впервые с 9 июня.

"Сигнал о дальнейших действиях уже менее агрессивный, чем был раньше, но все же указывает на то, что цикл снижения не завершен. Судя по всему, дополнительное снижение до 4,0% почти гарантировано в 2020 году", - приводит мнение Дмитрия Долгина из банка ИНГ Евразия Рейтер.

Нефть марки Brent в пятницу достигла максимума с 8 июня - $42,92, к 17.45 МСК баррель дорожает на 2,6% до $42,56. Цены растут на фоне обещаний стран ОПЕК+ выполнять обязательства о сокращении добычи и сигналов о восстановлении спроса.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты сейчас преимущественно в плюсе.

На внешних рынках страхи второй волны пандемии коронавируса пока с лихвой компенсируются мерами поддержки крупнейших мировых регуляторов и государств.

Антон Покатович из компании "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,5-71 рубля за доллар. Поддержку нацвалюте продолжит оказывать налоговый период, отмечает он.

"В то же время мы видим, что риски понижения уровня оптимизма в глобальных настроениях рынка сохраняются, как сохраняются и риски возвращения нефтяных цен к умеренной коррекции. Также считаем, что после пятничного снижения ключевой ставки давление на рублёвую валюту на время может возрасти. Ожидаем сохранения в рубле склонности к сдержанному ослаблению в перспективе следующей недели", — отмечает аналитик.