Вход/Регистрация Подписка

Такого еще не было: курс рубля отреагировал на решение ЦБ

Москва, 20.06.2020
  • Такого еще не было: курс рубля отреагировал на решение ЦБ

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара снизился  в пятницу на решении ЦБ по ключевой ставке. Рубль также растет на позитивной динамике внешних рынков в надежде на быстрое экономическое восстановление.

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Регулятор констатировал, что снижение ВВП РФ во II квартале может быть более существенным, чем ожидалось, но по итогам года прогноз сохраняется прежним – минус 4-6%.

К закрытию пятницы курс доллара был на уровне 69,52, и российская валюта набирала 0,5%, ранее отметившись на 69,18. К евро рубль подорожал на 0,6% до 77,80, в свою очередь, ранее достигнув значения 77,60 впервые с 9 июня.

"Сигнал о дальнейших действиях уже менее агрессивный, чем был раньше, но все же указывает на то, что цикл снижения не завершен. Судя по всему, дополнительное снижение до 4,0% почти гарантировано в 2020 году", - приводит мнение Дмитрия Долгина из банка ИНГ Евразия Рейтер.

Нефть марки Brent в пятницу достигла максимума с 8 июня - $42,92, к 17.45 МСК баррель дорожает на 2,6% до $42,56. Цены растут на фоне обещаний стран ОПЕК+ выполнять обязательства о сокращении добычи и сигналов о восстановлении спроса.

На форексе сырьевые и развивающиеся валюты сейчас преимущественно в плюсе.

На внешних рынках страхи второй волны пандемии коронавируса пока с лихвой компенсируются мерами поддержки крупнейших мировых регуляторов и государств.

Антон Покатович из компании "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник курс рубля будет формироваться в диапазоне 69,5-71 рубля за доллар. Поддержку нацвалюте продолжит оказывать налоговый период, отмечает он.

"В то же время мы видим, что риски понижения уровня оптимизма в глобальных настроениях рынка сохраняются, как сохраняются и риски возвращения нефтяных цен к умеренной коррекции. Также считаем, что после пятничного снижения ключевой ставки давление на рублёвую валюту на время может возрасти. Ожидаем сохранения в рубле склонности к сдержанному ослаблению в перспективе следующей недели", — отмечает аналитик.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
    Интенсивное развертывание на низкой околоземной орбите спутников системы Starlink связано не столько с желанием обеспечить инфраструктуру для развития цифровой экономики и беспилотного автотранспорта, сколько со стремлением DARPA усилить космический эшелон системы ПРО, обеспечив контроль за российскими и китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами
  2. Объективка на Россию
    В петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» создана совершенно неординарная фотовыставка «Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum», которую нельзя пропустить, однако пока нельзя увидеть
  3. Как спастись от опостылевшей жизни и непрошеных чужаков
    Ответить на такие вопросы непросто, но порой ответы находятся. Взять, к примеру, хотя бы два недавних релиза: трагикомедию «Беги» от британки Фиби Уоллер-Бридж и экранизацию одноименного романа Стивена Кинга, мистический детектив «Чужак». Оба сериала доступны на платформе «Амедиатека»
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама