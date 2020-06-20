Особенности строительства торговых центров

Возведение крупного торгового объекта должно выполняться в строгом соответствии с законодательными нормами, в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы. Важнейшим условием производства таких работ является соблюдение:

требований градостроительного кодекса;

требований противопожарной безопасности;

санитарно-эпидемиологических требований.

Несоблюдение каких-либо требований из приведенного перечня списка чревато запретом возведения и эксплуатации торговых центров, а также наложением крупных штрафов.

Первым этапом строительства торговых центров во всех случаях является выбор концепции и проект строительства. Он производится после проведения ряда маркетинговых исследований, в ходе которых выясняются запросы всех вероятных клиентов. На основании данных исследований делаются выводы о технических требованиях, которым должно удовлетворять новое здание. На данном этапе также проводится приблизительный расчет инвестиций в бизнес-проект.

Важную роль играет и выбор места. Размещение торгового центра вдали от главных магистралей сделает его убыточным. В настоящее время покупатели не хотят ехать слишком далеко даже за эксклюзивными товарами, поэтому выбор местоположения во многом определяется наличием большого количества людей поблизости. Другими критериями выбора участка служат размер бюджета, наличие конкурентов неподалеку и возможность подключения к необходимым коммуникациям.

После завершения предыдущих этапов создается архитектурный план, содержащий все технологические и технические особенности здания. Проводится расчет потоков покупателей, от которого зависит размещение лестниц и павильонов. В архитектурном плане также указываются все данные по экстерьеру здания. Достаточно много внимания уделяется планировке территории, прилегающей к торговому центру. При этом оформляется пакет всех требуемых документов.

Подготовка к проведению строительных работ состоит в организации подъездных путей, прокладывании инженерных временных коммуникаций и выравнивании участка.

На завершающем этапе осуществляются строительные работы. Это наиболее трудный и продолжительный процесс, в ходе которого нужно строго контролировать все действия, осуществляемые на стройплощадке, без чего качество построенного объекта может оказаться существенно ниже заявленного.