Прогноз погоды: синоптики предупредили об очень опасной погоде в России

На смену аномальной жаре, которая держалась на Русской равнине всю эту неделю, уже сегодня пришла очень опасная погода. Как заявляют синоптики, в большинстве регионов России прогнозируются сильные ливни, усиление ветра, грозы и молнии.

Причём в некоторых из них возможны даже заморозки. Речь, в частности, идёт о Сибири и юге Урала, где предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 2-5 градусов мороза. В этой связи региональные Управления МЧС РФ выпустили специальные предупреждения.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков и предупреждение МЧС

Так, столичный Главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе и шквалистом ветре в Москве, которые ожидаются в регионе 21-22 июня. По данным спасателей, которые ссылаются на информацию Гидрометцентра России, начиная со второй половины дня субботы и до вечера воскресенья, в регионе пройдут сильные дожди с грозой, градом и ветром до 20 метров в секунду.

В этой связи в Москве и области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. В МЧС предупредили, что грозы и ливни резко ухудшают видимость на дорогах, что может привести к возникновению автомобильных аварий и других происшествий. Кроме того, спасатели напомнили об опасности нахождения у водоемов во время грозы.

Сегодня в Москве воздух в дневные часы прогревался до 27-28. Но уже ближе к вечеру столбики термометров стали опускаться, во всех районах города начались проливные дожди. В ночь на воскресенье в регионе похолодает сразу на 15-16 градусов – до плюс 10. Прохождение холодного атмосферного фронта вновь будет сопровождаться ливнями с грозами. Понизится температура и днём 21 июня - она составит плюс 18-20. В понедельник, 22 июня и во вторник, 23 июня станет чуть теплее – воздух прогреется до 22-23, сильных осадков не ожидается.

Прогноз погоды в Крыму. Синоптики рассказали о черноморской циклонической депрессии

Уже испортилась погода и в Крыму. На большей части полуострова ещё накануне зарядили обильные дожди, которые сопровождались мощными грозовыми раскатами. Например, в Севастополе оказались затоплены часть улиц и подвальных помещений, пострадал личный транспорт.

Сегодня опасный циклонический фронт накрыл Симферополь и Ялту. Завтра, по прогнозу синоптиков, опасная погода также ожидается в Евпатории и Керчи. Здесь будет шторм на море, усиление ветра до 25 метров в секунду, сильный ливень, гроза и крупный град. При этом воздух на всей территории полуострова остынет в ночные часы до плюс 16-18, в светлое время суток – до плюс 20-23.

Из-за ухудшения погодных условий республиканское Управление МЧС РФ предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. В свою очередь метеорологи объяснили происходящие в Крыму, так называемой «черноморской циклонической депрессией», которая характеризуется обильными осадками и понижением температуры.

Погода в СПб и Ленинградской области

Опасная погода также накрыла и Санкт-Петербург, где на этой неделе из-за ухудшения климатической обстановки уже случилось несколько трагических случаев. Так, 18 июня, когда на СПб обрушился ливневый шторм с грозой, погибли два человека, ещё трое пострадали. Одной из жертв непогоды стал 7-летний ребёнок, который на берегу Финского залива скончался от поражения молнией.

В ближайшие дни в Северной столице также будет неспокойно. Несмотря на то, что в городе на Неве, а также в Ленинградской области жара спадёт, синоптики не исключают очередного удара стихии – в ночь на 21 июня температура воздуха упадёт до плюс 9-11, днём в воскресенье также прохладно – всего плюс 17-19, возможны осадки, местами сильные, а также грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Чтобы избежать несчастных случаев сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона подходить близко к электропроводке, громоотводам и водостокам. А во время грозы - не стоять рядом с открытыми окнами, а также отключить электробытовые приборы.

Всю следующую неделю в СПб и области очередные температурные качели, которые станут раскачиваться от плюс 17 до плюс 24 и обратно. При этом почти ежедневно будут идти осадки. Закончится же июнь в Санкт-Петербурге очередным мощным продолжительным ливнем, а возможно и ураганом.

Синоптики предупреждают о смертельной опасность летних молний

По словам специалистов Центра погоды «Фобос», в жаркую погоду, которая наблюдается в России, человеку грозит сильный удар молнией. Как пояснили метеорологи, плотность разрядов на 1 кв. км при высоком температурном фоне возрастает, так как это способствует высокой интенсивности конвективной деятельности токов, что приводит к мощным молниевым разрядам.

В свою очередь в НМИЦ им. Дмитрия Рогачева отметили, что молния при попадании в человека мгновенно останавливает его сердце из-за острых смертельных нарушений. Речь идёт о необратимых изменениях, которые приводят к возникновению стремительного развития сердечной недостаточности за счёт быстрого свёртывания крови.

Кроме того, удар молнии может привести также к нарушению дыхания, в результате чего поражённый молнией человек впадает в шоковое состояние, после чего в 99 случаев из 100 наступает моментальная смерть.

В этой связи синоптики обращаются к россиянам, попавшим в подобные погодные условия, с убедительной просьбой не прятаться под деревьями и металлическими конструкциями, а при возможности переждать непогоду в закрытых, хорошо укреплённых сооружениях.