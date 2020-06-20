У старых грехов длинные тени

То, что сериал «Благие знамения» — адаптацию популярного романа английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана – смотреть стоит, и без наших рекомендаций понятно многим в нашей стране. Книги этих авторов регулярно переводятся и имеют огромную армию поклонников. А вот зачем нужно смотреть экранизацию малоизвестного американского романа, мини-сериал «Я знаю, что это правда» с Марко Руффало сразу в двух лицах, пожалуй, следует пояснить подробнее в этом обзоре.

Я знаю, что это правда

(мини-сериал, США, 2020, доступен на сервисе «Амедиатека»)

Ежедневный вал информации, плотность событий, дикие скорости мира почти не оставляют большинству из нас ни времени, ни сил читать вдумчиво толстые тома актуальной беллетристики. Во многом эти обстоятельства и дефицит хороших сценариев подстегнули телеиндустрию к реинкарнации современной серьезной прозы.

Следуя английской поговорке про то, что картинка стоит тысячи слов, экранизации нашумевших американских и британских романов набирают обороты. Причем, возможности сериального формата идеально подошли для такого дела. Хорошие экранные воплощения не только не проигрывают в качестве источникам, но зачастую предлагают дополнительные способы осмысления литературы. Вспомнить хотя бы последние «Острые предметы», «Большую маленькую ложь» и «Нормальных людей».

Дошли руки и до девятисотстраничного романа Уолли Лэмба «Я знаю, что это правда», изданного в 1998-м. Поначалу книга не снискала большой читательской славы и премий, однако после обсуждения в популярном книжном телешоу Опры Уинфри влетела в список бестселлеров New York Times. К Лэмбу поступили предложения о киноэкранизации, но в итоге было решено сделать сериал.

Стоит сразу оговориться: «Правда» требует усилия для «прочтения». Далеко не каждый осилит это тягостное, но завораживающее телешоу. Но ведь и читать серьезную прозу — большой труд. Невзирая на сверхпривлекательный манок — сразу две главные роли здесь играет Марк Руффало, всему миру известный как Халк из вселенной «Марвел» — мрачность абсолютно артхаусного замеса и чрезмерный драматизм этого мини-сериала рассчитаны все-таки на узкую аудиторию. И вместе с тем…

Два сороколетних брата — Доминик и Томас Бердси — близнецы, но, по удивительной случайности, родились в разные годы. Старший Доминик — ночью тридцать первого декабря, а младший Томас — на десять минут позже, уже следующего дня и года. Такое парадоксальное появление на свет наложило символический отпечаток на судьбы братьев. Мальчики росли в семье с кроткой матерью сицилийского происхождения и абьюзивным отчимом Рэем (Джон Прокаччино), который третировал всех членов семьи. Кто был их отцом — неизвестно. По мере взросления выяснилось: Томас страдает душевной болезнью, но если в юности то были лишь срывы, то с годами болезнь усугубилась до диагноза параноидальной шизофрении. Всю жизнь Доминик оберегал и пытался защитить брата. Но однажды (с этого начинается фильм) в публичной библиотеке, цитируя вслух ветхозаветную книгу Иова, Томас под действием религиозного наваждения большим ножом отрезал себе кисть правой руки. Членовредительство он назвал жертвой ради предотвращения назревающей войны в Персидском заливе, которую чувствовал как собственную боль.

Следом на голову Доминика посыпались новые нескончаемые беды. Заболела и умерла мать. В личной жизни тоже сплошные неудачи. Образованному и начитанному Доминику Бердси (на тумбочке у дивана лежит томик Солженицина) приходится работать маляром. И снова знак: он освежает выцветшие от времени краски больших домов. Доминик невероятно привязан к брату, они будто одно целое. Не зря же Томас много раз повторяет как мантру: «Доминик, ты — это я». И правда, бесконечно разруливая критические ситуации брата, никто так не чувствует и не понимает этого набожного шизофреника, как Доминик. Но иллюзия, что он всесилен, сыграет с ним злую шутку.

Главное достояние сериала — актерская игра Марка Руффало. Его мастерство в «Правде» достигает апогея. Риск не справиться с изощренной задачей сыграть двух разных людей в одном кадре слишком велик: в таких случаях зритель невольно занят поиском грубых ниток на экране. В случае с Руффало про нитки просто забываешь. Работая над ролью, Руффало подверг себя большим испытаниям. Сначала снимали Доминика: подтянутый с профессорской бородкой мужчина, похоже, выплакал ведро слез с учетом дублей. Затем снимали Томаса, для этого актер ушел на две недели в самоизоляцию, чтобы испытать сложное психическое состояние, заметно прибавил в весе, изменил походку, мимику, манеру говорить и смотреть на собеседника. За такое точно нужно давать и «Эмми», и «ГSizлобус».

Оператор Джоди Ли Лайпс, прежде снявший отличную драму «Манчестер у моря», настойчиво пробивается в интимную зону героя сверхкрупными планами 35-миллиметровой камеры и не оставляет шанса сфальшивить ни одному из Руффало. Впрочем, и актеры второго плана — ничуть не хуже «братьев». Особенно прекрасна Рози О’Доннелл в роли социального работника судебной психиатрической больницы: вот уж где под неприглядной внешностью и грубоватой манерой таится подлинное милосердие.

Но вернемся к Доминику. Взвалив на себя все скорби и неподъемные ноши семьи, он все-таки пытается найти главный корень своих бесчисленных злоключений. Вероятно, истоки — в дне вчерашнем. Флешбэки в прошлое идут параллельно основному повествованию: личные воспоминания Доминика об их с братом взрослении, неожиданно открывшаяся история итальянского дедушки, его мелкой душонки и гадких поступков, наконец, сицилийская ведьма, проклявшая семью Бердси в восьми поколениях. На самом деле, причины «проклятия» запрятаны внутри психики сильного, вспыльчивого, не умеющего прощать ни себя, ни других Доминика. Он жертвовал своей жизнью ради несчастного брата, но жертва не шла впрок, а лишь погружала обоих все глубже в трагический омут.

И снова Уолли Лэмб намекает нам на библейский образ: на непринятую Богом жертву Каина, в отличие от жертвы искренне верующего Авеля. Разгадать зашифрованный писателем образ в брошенной вскользь одним из героев фразе «у старых грехов длинные тени» предстоит пытливому уму зрителя. Впрочем, в финале авторы зачем-то проговаривают вслух (что для такого фильма — совсем необязательно) главную идею: доказательство бытия божьего существует в нашей связи с другими.

Благие знамения

(сериал, 1 сезон, США 2019, доступен на «КиноПоискHD»)

Наверняка многие уже посмотрели (и даже не раз) сериал «Благие знамения» на зарубежных сайтах или пиратских торрентах. Нет сомнений, что достаточно и тех, кто не прикоснулся к шедевру. Сейчас, когда в июне объявлен официальный релиз телешоу на легальной российской платформе, не воспользоваться шансом будет большим упущением.

Над экранизацией одноименной книги английских писателей Терри Пратчетта и Нила Геймана в жанре юмористического городского фэнтези, вышедшей в 1990-м, начинал работать сам Терри Гиллиам — уж кому, как не ему браться за такое произведение. К великому сожалению, все завязло на уровне сценария, режиссер возвращался к идее картины в 2008-м, но, видимо, «Знамениям» так и не суждено было воплотиться в его интерпретации.

Через девять лет студия Amazon Originals начала работу над сериалом. Сценарий писали сами авторы — Пратчетт и Гейман, а постановку доверили британцу Дугласу Маккиннону (сериалы «Доктор Кто». «Шерлок»).

В центре сюжета феерическая парочка, тандем ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант). Несмотря на то, что приятели служат диаметрально разным ведомствам (небесной и адовой бюрократии), у них много общего. Поэтому они с легкостью договорились выступить одной командой, чтобы предотвратить библейский Армагеддон.

Оба давно живут на этой планете среди людей: свыклись, обросли связями, привязанностями, милыми светскими привычками. Поэтому, откровенно говоря, место «временного» проживания очень устраивает и аристократа-интеллектуала Азирафеля и демона-гедониста Кроули. Конца света они категорически не жаждут.

«Благие знамения» — совершенно уморительный стильный британский комикс, сказка, запакованная в гротескную театрализованную форму. Здесь время как хочет, так и течет. Герои – настоящие гроссмейстеры условности, кто блистательней из актеров – Мартин Шин или Дэвид Теннант – решить практически невозможно. Вычурность сцен великолепно работает на главную идею. И к месту будет шекспировское: «Весь мир — театр. А люди в нем — актёры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль».

Каждый не одну играет роль.