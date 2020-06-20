В Петербурге заканчиваются койки для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге почти не осталось свободных мест для зараженных COVID-19. Об этом, как передает РБК, сообщил в пятницу губернатор Александр Беглов на заседании Союза промышленников и предпринимателей. Места в специально перепрофилированных учреждениях заканчиваются, а переоборудовать остальные стационары невозможно, так как нужно лечить другие заболевания.

По данным комитета здравоохранения города, приведенным на упомянутом заседании, всего в Петербурге 11,9 тыс. инфекционных коек (для взрослых — 10,5 тысяч). На данный момент занято 10,2 тыс. коек. В среднем в последнее время в городе число заболевших ежедневно увеличивалось на 300 человек. Такими темпами мест для инфицированных, с учетом выздоравливающих, не останется уже через пару дней.

Большинство свободных коек остается в «Ленэкспо», где находятся переболевшие и пациенты с легкой формой ковида. На 18 июня свободных мест там было около пятисот. В Смольном сообщили, что коечный фонд «Ленэкспо» будут расширять, поэтому последняя надежда остается на этот выставочный комплекс, перепрофилированный в настоящее время для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Коэффициент заражений в Северной столице снижается и на данный момент составляет 0,8. Несмотря на это, ситуация с больничными местами для вызывает серьезные опасения, тем более, что правительство Петербурга планирует постепенно снимать карантинные ограничения, а 24 июня в городе пройдет Парад Победы.