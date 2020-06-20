Западные СМИ оценили шансы достроить «Северный поток – 2»

Западные СМИ оценили шансы достроить российский газопровод «Северный поток – 2».

Об этом, в частности, пишет газета Die Welt. По данным этого немецкого издания, у США практически нет шансов остановить строительство, так РФ нашла способ обойти возможные санкции, которыми грозят в Вашингтоне.

Отмечается, что судно «Академик Черский», принадлежавшее «Газпрому», было записано на действующий в РФ фонд STIF. Таким образом, как пишут эксперты Die Welt, компания получила возможность спокойно достроить «Северный поток – 2», не опасаясь никаких ограничительных мер со стороны США.

«Единственное, что может затормозить строительство газопровода – это запрет на большинство работ в Балтийском море в июле-августе. Как раз это время там происходит нерест трески», – пишет Die Welt.

Ранее сообщалось, что датское энергетическое агентство (ДЭА) примет решение по запросу компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода «Северный поток - 2» - в течение четырех недель. При этом подчеркивается, что ДЭА примет административное решение в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве (UNCLOS).