На Украине заявили о возможности нанесения ракетного удара по Новороссийску

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску. Об этом в местных СМИ написал украинский военный эксперт Михаил Жихоров.

По его словам, теоретически дистанция поражения крылатых ракет нового комплекса «Нептун» «позволяет дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», передаёт РБК

При этом он подчеркнул, что «Нептун» как раз и разрабатывался для сдерживания Черноморского флота России. Однако он сомневается, что после последних испытаний нового комплекса у «самостийной» найдутся средства на её серийное производство.

«Надо не забывать и такой факт, что «Нептун» в ходе боевой работы должны прикрывать мобильные зенитно-ракетные комплексы, которых у Украины пока нет», - резюмировал Жихоров.

Напомним, летом 2019 года экс-секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова в интервью местным СМИ рассказал, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны уничтожать военные российские корабли любого класса, которые базируются в Азовском и Чёрном морях. При этом он особо подчеркнул, что эти же ракеты могут «всего за нескольких минут снести» Крымский мост.



