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Опубликована новая статистика заболевших коронавирусом COVID-19 в России

Москва, 21.06.2020

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в России выявили ещё 7 728 новых больных COVID-19. Всего к утру 21 июня в 85 регионах страны зафиксировано 584 680 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 339 711 (+5 119).

За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 8 111 человек (+109 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 968 новых заболевших. Этот показатель минимальный с 9 апреля. На втором месте – Подмосковье (зафиксировано 649 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+294), Санкт-Петербург (+229) и Нижегородская область (+227)

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В настоящее время наша страна продолжает оставаться на третьем месте по числу заболевших в мире. Первое – сохраняется за США, где 2 330 578 заражённых. На втором месте Бразилия, где число заболевших составляет 1 070 139 человек). В пятёрке также Индия (412 210) и Великобритания (303 110).

Всего в мире на утро 21 июня число заболевших коронавирусом COVID-19 составляет 8 923 086. Скончались – 462 706 человек.  

Свежие данные статистики коронавируса COVID-19 в мире опубликована на этом сайте

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